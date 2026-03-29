Τέσσερις στροφές πριν το φινάλε η Αλκή εξασφάλισε άνοδο

Με τις αναμετρήσεις της 26ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Η Αλκή Λάρνακας νίκησε εκτός έδρας το Φρέναρος και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε άνοδο, τέσσερις αγωνιστικές πρν από το φινάλε. Έτσι σιγά σιγά επιστρέφει στις πιο ψηλές κατηγορίες της ΚΟΠ.

Κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν η Ξυλοφάγου FC όσον αφορά το άνω διάζωμα μιας και έπιασε στους 47 βαθμούς τη Θύελλα Αγίου Θεοδώρου που δεν κέρδισε και είναι στο -1 από την ΑΕΚ Κελλιών που ηττήθηκε στο γειτονικό ντέρμπι από τους ΑΕ Τρούλλω,

Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:

ΑΕΚ Κοράκου - ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 0-0

Ορφέας - Γεροσκήπου FC 2-0

ΑΟ Θύελλα - Δόξα Παλαιομετόχου 0-0

Φρέναρος FC - Αλκή 1-2

Κόρνος FC - Ξυλοφάγου FC 0-12

ΑΟ Αυγόρου - Akamas Mandria 0-1

ΑΕΚ Κουκλιών FC - ΑΠΟΠ Πόλης 0-3

ΑΑΕ Τρούλλων - ΑΕΚ Κελλιών 2-1

