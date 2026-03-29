Τέσσερις στροφές πριν το φινάλε η Αλκή εξασφάλισε άνοδο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σκληρή μάχη στην Επίλεκτη Κατηγορία για τα άλλα δύο εισιτήρια που οδηγούν στη Γ΄ Κατηγορία
Με τις αναμετρήσεις της 26ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.
Η Αλκή Λάρνακας νίκησε εκτός έδρας το Φρέναρος και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε άνοδο, τέσσερις αγωνιστικές πρν από το φινάλε. Έτσι σιγά σιγά επιστρέφει στις πιο ψηλές κατηγορίες της ΚΟΠ.
Κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν η Ξυλοφάγου FC όσον αφορά το άνω διάζωμα μιας και έπιασε στους 47 βαθμούς τη Θύελλα Αγίου Θεοδώρου που δεν κέρδισε και είναι στο -1 από την ΑΕΚ Κελλιών που ηττήθηκε στο γειτονικό ντέρμπι από τους ΑΕ Τρούλλω,
Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:
ΑΕΚ Κοράκου - ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 0-0
Ορφέας - Γεροσκήπου FC 2-0
ΑΟ Θύελλα - Δόξα Παλαιομετόχου 0-0
Φρέναρος FC - Αλκή 1-2
Κόρνος FC - Ξυλοφάγου FC 0-12
ΑΟ Αυγόρου - Akamas Mandria 0-1
ΑΕΚ Κουκλιών FC - ΑΠΟΠ Πόλης 0-3
ΑΑΕ Τρούλλων - ΑΕΚ Κελλιών 2-1