MVP της Γουέστ Χαμ o Μαυροπάνος

Ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι και επίσημα ο κορυφαίος παίκτης της Γουέστ Χαμ για τη σεζόν 2025/26, με τους φιλάθλους να τον αναδεικνύουν «Hammer of the Year», επιβραβεύοντας την παρουσία και τη συνέπειά του σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς την πορεία της σεζόν για τον Έλληνα στόπερ. Ξεκίνησε εκτός βασικών επιλογών, όμως με την επιστροφή του στην ενδεκάδα εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την άμυνα της ομάδας, καταγράφοντας σταθερά υψηλές επιδόσεις στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το βραβείο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματικά ένα τρελό συναίσθημα. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μένα και θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους, γιατί αυτοί με ψήφισαν».

Παράλληλα, στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα: «Η κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη, αλλά εγώ προσπαθούσα κάθε μέρα να δίνω το 100% για την ομάδα, στις προπονήσεις και στα παιχνίδια».

Ο Μαυροπάνος εξήγησε και τη φιλοσοφία του μέσα στο γήπεδο, λέγοντας: «Αυτό είναι το στυλ μου. Δίνω τα πάντα σε κάθε φάση, σε κάθε μονομαχία. Αν πρέπει να βοηθήσω την ομάδα, θα το κάνω με ό,τι έχω».

Αναφερόμενος στη σεζόν, υπογράμμισε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και για τον ίδιο, ειδικά μετά τον τραυματισμό του: «Ήταν μια σκληρή χρονιά. Μετά τον τραυματισμό ήταν δύσκολο να βρω ρυθμό, αλλά δούλεψα σκληρά και πήρα βοήθεια από το επιτελείο για να επιστρέψω».

Ως κορυφαία στιγμή ξεχώρισε τα δύο γκολ απέναντι στη Γουλβς: «Ήταν μια μεγάλη στιγμή για μένα και την ομάδα. Δεν σκοράρεις συχνά ως αμυντικός».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους. Ήταν δίπλα μας σε μια δύσκολη χρονιά και ελπίζω να τους ανταποδώσουμε αυτή τη στήριξη».