Πάρτι τίτλου με ολοπράσινο ΓΣΠ: Η κίνηση της Ομόνοιας για το νότιο πέταλο και η απάντηση του Άρη!

Πάρτι τίτλου με ολοπράσινο ΓΣΠ: Η κίνηση της Ομόνοιας για το νότιο πέταλο και η απάντηση του Άρη!

Εξελίξεις αναμένονται για την πρόθεση της Ομόνοιας σε σχέση με τη νότια κερκίδα.

Η Ομόνοια έχει τη μεγάλη ευκαιρία το ερχόμενο Σάββατο να στήσει πάρτι τίτλου στο ΓΣΠ απέναντι στον Άρη και η διοίκηση των πρασίνων εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει μέρος ή και ολόκληρο το νότιο πέταλο, ώστε το στάδιο της πρωτεύουσας να θυμίζει «ηφαίστειο».

Για να συμβεί βεβαίως κάτι τέτοιο πρέπει να συναινέσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: Ο Άρης, η Αστυνομία και η ΚΟΠ.

Η Ομόνοια αναμένεται να απευθυνθεί πρώτα στη διοίκηση του Άρη με σκοπό να διαπιστώσει τις προθέσεις της και εφόσον πάρει το «οκ» να προχωρήσει και στα επόμενα βήματα.

Πάντως, μιλώντας στον Super Sport 104.0, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος τοποθετήθηκε για το ζήτημα: «Για την ώρα δεν έχουμε κάτι αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση από τους φίλους της Ομόνοιας. Κι εμείς πρέπει να πάμε να παίξουμε, κάθε ομάδα να σέβεται τον αντίπαλο της. Όπως εμείς παραχωρούμε περισσότερα εισιτήρια από όσα δικαιούνται οι φιλοξενούμενοι, δικαιούμαστε κι εμείς. Δεν έχουμε κάποιο αίτημα για την ώρα».

