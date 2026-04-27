Το Ηράκλειο γιορτάζει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ – Το απόγευμα η φιέστα

Από το Σάββατο το βράδυ, το Ηράκλειο πανηγυρίζει την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Τα ξημερώματα της Κυριακής οι οπαδοί υποδέχτηκαν την ομάδα του Κόντη στο αεροδρόμιο, αλλά σήμερα το απόγευμα θα γιορτάσει κανονικά όλη η πόλη τη μεγάλη επιτυχία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναχώρηση ανοιχτού πούλμαν από το Γεντί Κουλέ περίπου στις 18:00, στο οποίο θα επιβιβαστούν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, μαζί με το τρόπαιο. Από εκεί θα ξεκινήσει πορεία προς το κέντρο της πόλης, με το Ηράκλειο να ετοιμάζεται για μια μεγάλη «ασπρόμαυρη» γιορτή.

Το Ηράκλειο θα ζήσει μια ακόμη ιστορική βραδιά, γιορτάζοντας την επιστροφή του ΟΦΗ στους τίτλους με τον τρόπο που του αξίζει.