Σαραγόσα: «Απαράδεκτο αυτό που συνέβη - Θα λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα»

Διαβάστε την ανακοίνωση της Σαραγόσα για το περιστατικό που συνέβη χθες στο παιχνίδι της με την Ουέσκα.

Καταδικάζει το χθεσινό περιστατικό το οποίο αμαύρωσε το ματς της με την Ουέσκα η Σαραγόσα.

Η ισπανική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παίρνει θέση για τη γροθιά του τερματοφύλακά της σε παίκτη της αντιπάλου ομάδας και αναφέρει ότι θα μελετήσει το ζήτημα και θα λάβει το κατάλληλο πειθαρχικό μέτρο για την συμπεριφορά του Αντράντα.

«Στις τελευταίες στιγμές του αγώνα SD Huesca - Real Zaragoza που διεξήχθη αυτή την Κυριακή στο El Alcoraz, πρωταγωνιστήσαμε σε εικόνες που είναι ακατάλληλες για αυτό το άθλημα και που δεν έπρεπε ποτέ να είχαν συμβεί. Αυτά τα γεγονότα δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες της Real Zaragoza ή της Zaragoza, η οποία σε όλη την ιστορία της χαρακτηριζόταν από ευγένεια, θάρρος και σεβασμό προς τον αντίπαλο.

Είμαστε παράδειγμα και αναφορά για πολλούς οπαδούς, ειδικά αγόρια και κορίτσια, που σε κάθε παιχνίδι μας ενθαρρύνουν και φιλοδοξούν να γίνουμε μια μέρα ένα από τα είδωλά τους. Γι' αυτό αυτές οι ατυχείς εικόνες δεν έπρεπε ποτέ να είχαν παραχθεί», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Από την πλευρά του συλλόγου καταδικάζουμε έντονα αυτό που συνέβη σε αυτή την ενέργεια που αμαύρωσε απαράδεκτα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας, κάτι που είναι απαράδεκτο.Όσον αφορά τον παίκτη μας Esteban Andrada, ο σύλλογος θα αναλύσει τα γεγονότα που συνέβησαν και θα λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα», καταλήγει.

 

 

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μασούρα και η επιστροφή Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

Category image

Τι ομάδα έφτιαξες, Λοσάδα: Ο Απόλλωνας που αρνείται την ήττα ακόμα και... όταν χάνει!

ΑΠΟΛΛΩΝ

Category image

Σαραγόσα: «Απαράδεκτο αυτό που συνέβη - Θα λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα»

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Η διορατικότητα του Μπεργκ και το κρυφό κλειδί του τίτλου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Category image

Το Ηράκλειο γιορτάζει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ – Το απόγευμα η φιέστα

Ελλάδα

Category image

Η Μίλαν κράτησε τη Γιουβέντους στο μηδέν και την υπόθεση της 4άδας ορθάνοιχτη…

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

Category image

Απίθανη Ρίβερ Πλέιτ, 105 συνεχόμενα ματς με sold out άνω των 85.000 θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Το σενάριο που στέλνει τις μισές ομάδες της Premier League στην Ευρώπη!

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Κυριάρχησε με τριάρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής ο Ερυθρός Αστέρας!

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Η Οσασούνα σόκαρε στο 90’+9’ τη Σεβίλλη και την άφησε στη ζώνη υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

«Τσεκ ΑΠΟΕΛ, τσεκ Απόλλωνα… οκ τέλειωσα με όλους»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Category image

Λοσάδα: «Ο τερματοφύλακας τους ξάπλωνε και ζητούσε να τελειώσει το παιχνίδι... έτσι θέλω την ομάδα μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

Category image

Μπεργκ: «Για αυτούς τους λόγους παίρνουμε το πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Category image

Διαβαστε ακομη