Σαραγόσα: «Απαράδεκτο αυτό που συνέβη - Θα λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα»

Καταδικάζει το χθεσινό περιστατικό το οποίο αμαύρωσε το ματς της με την Ουέσκα η Σαραγόσα.

Η ισπανική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παίρνει θέση για τη γροθιά του τερματοφύλακά της σε παίκτη της αντιπάλου ομάδας και αναφέρει ότι θα μελετήσει το ζήτημα και θα λάβει το κατάλληλο πειθαρχικό μέτρο για την συμπεριφορά του Αντράντα.

«Στις τελευταίες στιγμές του αγώνα SD Huesca - Real Zaragoza που διεξήχθη αυτή την Κυριακή στο El Alcoraz, πρωταγωνιστήσαμε σε εικόνες που είναι ακατάλληλες για αυτό το άθλημα και που δεν έπρεπε ποτέ να είχαν συμβεί. Αυτά τα γεγονότα δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες της Real Zaragoza ή της Zaragoza, η οποία σε όλη την ιστορία της χαρακτηριζόταν από ευγένεια, θάρρος και σεβασμό προς τον αντίπαλο.

Είμαστε παράδειγμα και αναφορά για πολλούς οπαδούς, ειδικά αγόρια και κορίτσια, που σε κάθε παιχνίδι μας ενθαρρύνουν και φιλοδοξούν να γίνουμε μια μέρα ένα από τα είδωλά τους. Γι' αυτό αυτές οι ατυχείς εικόνες δεν έπρεπε ποτέ να είχαν παραχθεί», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Από την πλευρά του συλλόγου καταδικάζουμε έντονα αυτό που συνέβη σε αυτή την ενέργεια που αμαύρωσε απαράδεκτα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας, κάτι που είναι απαράδεκτο.Όσον αφορά τον παίκτη μας Esteban Andrada, ο σύλλογος θα αναλύσει τα γεγονότα που συνέβησαν και θα λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα», καταλήγει.