Μετά την αυτοχειρία, ο «τελικός των τελικών» στο ΓΣΠ

Σε μια αναμέτρηση που έμοιαζε δική του, ο ΑΠΟΕΛ «κατάφερε» να πετάξει δύο πολύτιμους βαθμούς μέσα από τα χέρια του, μένοντας στο ισόπαλο 3-3 με την Πάφος FC.

Παρά το γεγονός ότι οι γαλαζοκίτρινοι κρατούσαν τη νίκη με 3-1 μέχρι και το 90+4', η αμυντική αδράνεια των τελευταίων λεπτών επέτρεψε στον Λουκάσεν να σκοράρει δύο φορές στις καθυστερήσεις, σοκάροντας το ΓΣΠ.

Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί πισωγύρισμα για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, καθώς η διαφορά από την 4η θέση και τους κυανόλευκους παρέμεινε στους έξι βαθμούς, κάνοντας το «τρένο» της Ευρώπης μέσω πρωταθλήματος να μοιάζει πλέον με όνειρο.

Οι τάσεις αυτοχειρίας που επέδειξε ο ΑΠΟΕΛ στο φινάλε προβληματίζουν έντονα, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Πλέον, ο μοναδικός δρόμος για να σωθεί η χρονιά είναι η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω κυπέλλου. Ο επαναληπτικός ημιτελικός της επόμενης Τετάρτης (18:00) κόντρα στον Απόλλωνα στο ΓΣΠ αποτελεί τον «τελικό των τελικών», με τον ΑΠΟΕΛ να καλείται να τα δώσει όλα και να ανατρέψει το εις βάρος του 4-2 του πρώτου αγώνα.