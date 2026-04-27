Η Μίλαν κράτησε τη Γιουβέντους στο μηδέν και την υπόθεση της 4άδας ορθάνοιχτη…

Ένα ακυρωθέν γκολ και ένα δοκάρι ήταν όλη η ιστορία της κόντρας (0-0) Μίλαν – Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο», με τις Κόμο και Ρόμα να παίρνουν θάρρος για την 4άδα της Serie A.

Ελάχιστες συγκινήσεις, δυο πειθαρχημένες και με ορθή τακτική ομάδες και τελικά ένα ισόπαλο παιχνίδι δίχως τέρματα στο «Σαν Σίρο».

Μίλαν και Γιουβέντους δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι περισσότερο από έναν βαθμό, αν και θα μπορούσαν αμφότερες να το έχουν καταφέρει.

Κι αυτό διότι οι «μπιανκονέρι» από τη μεριά τους είχαν ακυρωθέν γκολ στο 36ο λεπτό με τον Τουράμ να είναι οφσάιντ στο γύρισμα του Κονσεϊσάο, ενώ, οι «ροσονέρι» είχαν δοκάρι στο 51’ σε τρομερό σουτ του Σαλεμέκερς.

Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού επιτρέπει κάποιες τελευταίες ελπίδες στις Κόμο και Ρόμα που βρίσκονται στο -3 από την 4η θέση και τη «Γηραιά Κυρία», διατηρώντας την όρεξή τους για το Champions League…

To πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής

Παρασκευή (24/4)

Nάπολι-Κρεμονέζε 4-0

(3' ΜακΤόμινεϊ, 45' αυτ. Τερατσιάνο, 45'+3' Ντε Μπρόινε, 52' Σάντος)

Σάββατο (25/4)

Πάρμα-Πίζα 1-0

(82' Νέστα)

Μπολόνια-Ρόμα 0-2

(7' Μάλεν, 45'+1' Ελ Αϊνάουι)

Βερόνα-Λέτσε 0-0

Κυριακή (26/4)

Φιορεντίνα-Σασουόλο 0-0

Τζένοα-Κόμο 0-2

(10' Δουβίκας, 68' Ντιαό)

Τορίνο-Ίντερ 2-2

(70' Σιμεόνε, 79' Βλάσιτς - 23' Τουράμ, 61' Μπίσεκ)

Mίλαν-Γιουβέντους 0-0

Δευτέρα (27/4)

Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)

Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)

Η επόμενη (35η) αγωνιστική

Παρασκευή (1/5)

Πίζα-Λέτσε (21:45)

Σάββατο (2/5)

Oυντινέζε-Τορίνο (16:00)

Κόμο-Νάπολι (19:00)

Aταλάντα-Τζένοα (21:45)

Κυριακή (3/5)

Mπολόνια-Κάλιαρι (13:30)

Σασουόλο-Μίλαν(16:00)

Γιουβέβτους-Βερόνα (19:00)

Ίντερ-Πάρμα (21:45)

Δευτέρα (4/5)

Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)

Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)

 

 

 

