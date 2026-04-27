Τι ομάδα έφτιαξες, Λοσάδα: Ο Απόλλωνας που αρνείται την ήττα ακόμα και... όταν χάνει!

Παρά την ήττα με 3-2 από την Ομόνοια στο «Αλφαμέγα», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Cyprus League by Stoiximan, ο Απόλλωνας επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πόσο καλή ομάδα είναι και ότι η πορεία του τους τελευταίους μήνες δεν είναι καθόλου τυχαία.

Η εμφάνιση των κυανολεύκων αποτέλεσε ακόμα μια απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που επιτελεί ο Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος έχει καταφέρει να προσδώσει χαρακτήρα και μέταλλο νικητή στη λεμεσιανή ομάδα.

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο για τους φίλους του Απόλλωνα ήταν η ανταγωνιστικότητα που επέδειξε η ομάδα παρά τις σημαντικές απουσίες και το rotation που πραγματοποίησε ο Αργεντινός τεχνικός.

Ο Απόλλωνας δεν περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, όπως ίσως θα περίμεναν πολλοί, αντίθετα, κυκλοφόρησε την μπάλα, είχε ταχύτητα στην εκδήλωση των επιθέσεων του, δημιούργησε προϋποθέσεις, δείχνοντας πως διαθέτει ξεκάθαρο πλάνο παιχνιδιού, ακόμη και όταν αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες.

Η «εποχή Λοσάδα» χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, στοιχεία που έχουν φέρει την ομάδα ένα βήμα πριν από τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου και την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Πλέον, όλο το βάρος πέφτει στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ (18:00), εκεί όπου ο Απόλλωνας καλείται να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τελικό, επιβεβαιώνοντας πως η μεταμόρφωση του τους τελευταίους μήνες έχει γερά θεμέλια.