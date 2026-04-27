Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μασούρα και η επιστροφή Φαμπιάνο

Τα νεότερα για τους τραυματίες της Ομόνοιας.

Θτικά είναι τα νέα για τον Γιάννη Μασούρα, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ομόνοιας στο τελευταίο ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Οι ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Ελλαδίτης άσος δεν έδειξαν κάτι σοβαρό, αλλά σύμφωνα με τους ανθρώπους της Ομόνοιας «χρειάζεται προσοχή η κατάστασή του». Όσον αφορά τον Φαμπιάνο, βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του σε αποστολή μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι Π. Ανδρέου και Κυριακίδης δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό, αλλά η κατάστασή τους θα αξιολογηθεί αύριο, καθώς σήμερα η ομάδα έχει ρεπό.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ομόνοια, αύριο θα ληφθεί η απόφαση για το παιχνίδι που θα χάσουν οι τιμωρημένοι Εβάντρο και Κουλιμπαλί.

Διαβαστε ακομη