ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Οσασούνα σόκαρε στο 90’+9’ τη Σεβίλλη και την άφησε στη ζώνη υποβιβασμού!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προηγήθηκε, θα μπορούσε να βγει από την επικίνδυνη ζώνη αν όλα πήγαιναν καλά και έδειχνε ένα μεγαλοπρεπές Stop στις ευρωπαϊκές βλέψεις της Οσασούνα, ωστόσο, η φετινή Σεβίλλη δεν είναι για τέτοιες… υπερβάσεις.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά δέχθηκε πλήγμα στο 90’+9’ για να χάσει ακόμα και τον έναν βαθμό που ήθελε πάση θυσία να πάρει και για τον οποίο μόχθησε σε όλο το παιχνίδι στην Παμπλόνα.

Ο Νιλ Μοπέ είχε βάλει μπροστά στο σκορ τους Ανδαλουσιάνους στο 69ο λεπτό, ο Γκαρσία ισοφάρισε στο 80’ και ο Κατένια στο 90’+9’ νίκησε με κεφαλιά τον αβοήθητο Βλαχοδήμο για την ανατροπή και το 2-1 των γηπεδούχων.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Σεβίλλη έμεινε στο -1 από τις θέσεις της σωτηρίας, προφανώς ακόμα υπάρχουν πολλές ελπίδες, αλλά θα πρέπει να βρει τρόπο να τις εξαντλήσει το σύνολο του Λουίς Πλάθα Γκαρσία.

Λίγη ώρα νωρίτερα, η Έλτσε είχε καταφέρει ν’ αποσπαστεί στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη περνώντας με το 2-1 από την έδρα της ουραγού, Οβιέδο, η οποία είναι από καιρό καταδικασμένη…

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

