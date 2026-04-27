Η διορατικότητα του Μπεργκ και το κρυφό κλειδί του τίτλου

Ο Μπεργκ δεν έβλεπε μόνο το παρόν αλλά και το... μέλλον.

Η Ομόνοια κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή για μια σειρά από σημαντικούς λόγους. Ο Χένινγκ Μπεργκ επιχείρησε να τους απαριθμήσει στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για τη συνέπεια των πρασίνων καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, την ποιότητα του ρόστερ και την υψηλή αγωνιστική αντίληψη των ποδοσφαιριστών, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι.

Ωστόσο, στάθηκε και σε μια παράμετρο που συχνά περνά απαρατήρητη, αλλά αποτυπώνει την ουσία της φετινής πορείας. Με ένα απαιτητικό πρόγραμμα και συνεχόμενα παιχνίδια, ο Νορβηγός τεχνικός κατάφερε να διαχειριστεί ιδανικά το ρόστερ, εφαρμόζοντας στοχευμένο rotation που κράτησε τους παίκτες του ξεκούραστους σε όλες τις διοργανώσεις.

«Πιστεύω», ανέφερε, «ότι όταν αγωνιζόμασταν στην Ευρώπη καταφέρναμε να αξιοποιούμε όλο το ρόστερ. Όλοι οι παίκτες είχαν τη δική τους συνεισφορά στην πορεία της ομάδας».

Αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα βασικά «κλειδιά» της επιτυχίας. Αναφερόμαστε στον μαεστρικό τρόπο με τον οποίο ο Μπεργκ διαχειρίστηκε το έμψυχο δυναμικό της Ομόνοιας. Δίνοντας χρόνο συμμετοχής τη σωστή στιγμή στους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, ο 56χρονος προπονητής έδειξε πως έβλεπε ... μακριά.

Και το αποτέλεσμα τον δικαιώνει: η Ομόνοια όχι μόνο κατακτά το πρωτάθλημα, αλλά συνδύασε την επιτυχία αυτή με μια ιδιαίτερα αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

