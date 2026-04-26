Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ οδεύει ολοταχώς για το δεύτερο διαδοχικό και συνολικά 13ο πρωτάθλημα της ιστορίας της!

Παρά την πίεση που της έβαλε η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη μετά τη νίκη επί της Γάνδης, η ομάδα του Ντέιβιντ Χούμπερτ όχι μόνο δεν «μάσησε» στην έδρα της μισητής Άντερλεχτ, αντιθέτως, έκανε... παρέλαση στο «Vanden Stock» και πανηγύρισε τεράστια νίκη με σκορ 3-1 για την 5η αγωνιστική των playoffs του βελγικού πρωταθλήματος!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αντέμ Ζοργκάν, με τον Αλγερινό μεσοεπιθετικό να πετυχαίνει δύο γκολ στα πρώτα 25 λεπτά του ντέρμπι, με τον Γκιγιέρμε Σμιθ να κλειδώνει το τρίποντο στο 65ο λεπτό για το τελικό αποτέλεσμα. Νωρίτερα, είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 ο Τσβέτοβιτς, ενώ, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Σαντρέλα.

Μετά και το αποτέλεσμα αυτό, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ανέβηκε στην κορυφή του μίνι-πρωταθλήματος που θα κρίνει και τον τίτλο, ούσα πλέον στο +2 από την Κλαμπ Μπριζ.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Μασούρα και η επιστροφή Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τι ομάδα έφτιαξες, Λοσάδα: Ο Απόλλωνας που αρνείται την ήττα ακόμα και... όταν χάνει!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σαραγόσα: «Απαράδεκτο αυτό που συνέβη - Θα λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η διορατικότητα του Μπεργκ και το κρυφό κλειδί του τίτλου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το Ηράκλειο γιορτάζει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ – Το απόγευμα η φιέστα

Ελλάδα

|

Category image

Η Μίλαν κράτησε τη Γιουβέντους στο μηδέν και την υπόθεση της 4άδας ορθάνοιχτη…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Απίθανη Ρίβερ Πλέιτ, 105 συνεχόμενα ματς με sold out άνω των 85.000 θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σενάριο που στέλνει τις μισές ομάδες της Premier League στην Ευρώπη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυριάρχησε με τριάρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής ο Ερυθρός Αστέρας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Οσασούνα σόκαρε στο 90’+9’ τη Σεβίλλη και την άφησε στη ζώνη υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τσεκ ΑΠΟΕΛ, τσεκ Απόλλωνα… οκ τέλειωσα με όλους»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Ο τερματοφύλακας τους ξάπλωνε και ζητούσε να τελειώσει το παιχνίδι... έτσι θέλω την ομάδα μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπεργκ: «Για αυτούς τους λόγους παίρνουμε το πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη