Τέζαρε την Άντερλεχτ στο ντέρμπι Βρυξελλών και ονειρεύεται κούπα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ!

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ οδεύει ολοταχώς για το δεύτερο διαδοχικό και συνολικά 13ο πρωτάθλημα της ιστορίας της!

Παρά την πίεση που της έβαλε η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη μετά τη νίκη επί της Γάνδης, η ομάδα του Ντέιβιντ Χούμπερτ όχι μόνο δεν «μάσησε» στην έδρα της μισητής Άντερλεχτ, αντιθέτως, έκανε... παρέλαση στο «Vanden Stock» και πανηγύρισε τεράστια νίκη με σκορ 3-1 για την 5η αγωνιστική των playoffs του βελγικού πρωταθλήματος!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αντέμ Ζοργκάν, με τον Αλγερινό μεσοεπιθετικό να πετυχαίνει δύο γκολ στα πρώτα 25 λεπτά του ντέρμπι, με τον Γκιγιέρμε Σμιθ να κλειδώνει το τρίποντο στο 65ο λεπτό για το τελικό αποτέλεσμα. Νωρίτερα, είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 ο Τσβέτοβιτς, ενώ, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Σαντρέλα.

Μετά και το αποτέλεσμα αυτό, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ανέβηκε στην κορυφή του μίνι-πρωταθλήματος που θα κρίνει και τον τίτλο, ούσα πλέον στο +2 από την Κλαμπ Μπριζ.

