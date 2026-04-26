Απίθανη Ρίβερ Πλέιτ, 105 συνεχόμενα ματς με sold out άνω των 85.000 θεατών

Αυτά μόνο στην Αργεντινή! Η Ρίβερ Πλέιτ σπάει κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο ιστορικό «Μονουμεντάλ», καθώς έφτασε τα 105 συνεχόμενα παιχνίδια με sold out άνω των 85.000 φιλάθλων.

Οι άνθρωποι ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή και το αδιανόητο ρεκόρ των Millonarios, το πιστοποιεί περίτρανα. Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, η έδρα της ιστορικής ομάδας είναι μονίμως ασφυκτικά γεμάτη από τους ένθερμους υποστηρικτές της Ρίβερ, που δημιουργούν φαντασμαγορική ατμόσφαιρα σε κάθε ματς της αγαπημένης τους ομάδας.

Το τελευταίο ματς για τη θρυλική ομάδα της Λατινικής Αμερικής ήταν απέναντι στον «άσπονδο εχθρό της», τη Μπόκα Τζούνιορς. Όπως αναμενόταν, το σκηνικό έκοβε την ανάσα, σε άλλο ένα superclasico.

Το Μπουένος Άιρες διχάστηκε ξανά με τους οπαδούς των γηπεδούχων να έχουν προμηθευτεί 52 τόνους χαρτάκια! Η Ρίβερ Πλέιτ είναι πολλά παραπάνω από μια ομάδα για τους φιλάθλους της και εδώ και χρόνια φροντίζουν να το αποδεικνύουν με κάθε τρόπο.

Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν με το γκολ του Παρέδες, ωστόσο αυτό δε θα σταθεί εμπόδιο για τους οπαδούς των Εκατομμυριούχων να συνεχίσουν να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

🔴⚪️ River Plate have reached 105 consecutive sold-out matches, with more than 85.000 fans in attendance at the Mâs Monumental.



This was the team’s reception at the latest Superclásico against Boca Juniors. ⤵️🎥 pic.twitter.com/EQ9pqXFCcZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2026

gazzetta.gr