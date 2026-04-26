Το σενάριο που στέλνει τις μισές ομάδες της Premier League στην Ευρώπη!

Aν καλυφθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι μισές ομάδες της Premier League θα μπορούσαν να βγουν στην Ευρώπη τη νέα σεζόν.

Η σεζόν που ολοκληρώνεται σε μερικές εβδομάδες περιλάμβανε εννέα αγγλικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο του χρόνου, αυτές θα μπορούσαν να είναι ακόμα και... δέκα, ήτοι η μισή Premier League! Οι Άγγλοι έχουν ήδη εξασφαλίσει οκτώ εισιτήρια για τη σεζόν 2026/27, καθώς έχουν πάρει και πέμπτο εισιτήριο για το Champions League λόγω των βαθμών που έχουν συγκεντρώσει φέτος στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις - με μία εκ των La Liga ή Bundesliga να αναμένεται να καταφέρει το ίδιο.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πέντε αγγλικές ομάδες προορίζονται για τα αστέρια, δύο για το Europa και μία για το Conference, ωστόσο από τη στιγμή που η κούπα της δεύτερης και της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης δύναται να πάει σε αγγλικό σύλλογο που δεν θα βγει Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν.

Στο Europa League, Άστον Βίλα και Νότιγχαμ Φόρεστ θα κοντραριστούν στα ημιτελικά, με τη δεύτερη να μην μπορεί να φτάσει στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Κάτι που σημαίνει πως αν κατακτήσει τον τίτλο, θα πάει και αυτή στο Champions League, με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια να ανεβαίνουν στα εννέα. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί αν το πάρει η Βίλα αλλά μείνει εκτός εξάδας στο πρωτάθλημα, σενάριο πάρα πολύ δύσκολο.

Στο δε Conference, η Κρίσταλ Πάλας είναι το φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο και αν τα καταφέρει, θα εξασφαλίσει εισιτήριο για το επόμενο Europa League. Με τους Αετούς στο -7 από την εξάδα, έστω και με ματς λιγότερο, αντιλαμβάνεται κανείς πως δύσκολα θα προλάβει να τη φάση, συνεπώς με κατάκτηση Conference και τερματισμό εκτός εξάδας, η Αγγλία εξασφαλίζει μία ακόμη ομάδα στο Europa!

