Κυριάρχησε με τριάρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής ο Ερυθρός Αστέρας!

«Κλείδωσε» την κατάκτηση του πρωταθλήματος με ιδανικό για εκείνον τρόπο ο Ερυθρός Αστέρας!

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι στο εντός έδρας μεγάλο ντέρμπι τους με την Παρτίζαν και πανηγύρισαν την επιβλητική νίκη με 3-0, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου στη Σερβία!

Ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε στο 18ο λεπτό του ντέρμπι με γκολ του Εράκοβιτς και βρήκε δύο ακόμα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο (Άβντιτς στο 68' και Σέολ στο 87'), για να πάρει το τρίποντο, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Έτσι, ο Αστέρας στέφθηκε πρωταθλητής για ένατη συνεχόμενη σεζόν, ενώ διατηρεί ζωντανό και τον στόχο του νταμπλ, αφού βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

