Η Κύπρος και επίσημα η διοργανώτρια χώρα των ΑΜΚΕ 2031

Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 09 Μαΐου στο Μονακό οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και Τεχνικών Επιτροπών των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης (GSSE), με τη συμμετοχή των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών των χωρών-μελών.

Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο Ταμίας κ. Γιάννος Φωτίου και ο Διοικητικός Λειτουργός κ. Γιώργος Παναγίδης ( Μέλος Τεχνικής Επιτροπής).

Σημαντική εξέλιξη, η ανάθεση  της διοργάνωσης των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης 2031 στην Κύπρο, μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου ευχαρίστησε τα Μέλη της Συνέλευσης για την εμπιστοσύνη και υποσχέθηκε σκληρή δουλειά σε στενή συνεργασία με την πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τις δημοτικές αρχές, ομοσπονδίες, τον ΚΟΑ και τους εθελοντές  για μια επιτυχημένη διοργάνωση σε όλα τα επίπεδα.

Στην διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν επίσης η πρόοδος της προετοιμασίας των επερχόμενων διοργανώσεων του 2027 στο Μονακό και του 2029 στο Λουξεμβούργο, καθώς και θέματα που αφορούν τη συνολική ανάπτυξη και εξέλιξη των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης.

Τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης ξεναγήθηκαν στο Παλάτι του Πριγκιπάτου, και στην συνέχεια  ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ παρέθεσε δείπνο προς τιμήν τους.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον Πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Γεώργιο Χρυσοστόμου, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄, απέστειλε εγκάρδιους χαιρετισμούς στην Κύπρο και στην οικογένεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση του να παρευρεθεί στους ΑΜΚΕ 2031.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο πλαίσιο των GSSE, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την ενίσχυση του θεσμού.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner), τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners)  την PETROLINA (Gold Partner), και τις ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ και MEDOCHEMIE (Silver Partners), για τη διαχρονική στήριξη και δημιουργική συνεργασία.

