Η Μπαρτσελόνα πήρε το Clasico και μαζί και το 29ο πρωτάθλημα

Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και για 29η φορά στην Ιστορία της στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Τελικά το δεύτερο Clasico της σεζόν ήταν αυτό που έμελλε να κρίνει και μαθηματικά τον τίτλο της σεζόν 2025/2026 στη LaLiga, με την Μπάρτσα να επικρατεί στο «Καμπ Νου» με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της τρέχουσας περιόδου να πανηγυρίζει μπροστά στο κοινό της την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ευκαιρία για φιέστα των «μπαλουγκράνα» έμοιαζε ιδανική πριν το μεγάλο ματς με την «αιώνια» αντίπαλο. Να πάρει την... κούπα μέσα στη φυσική της έδρα, το ανακαινισμένο "Spotify Καμπ Νου", απέναντι στη «μισητή» Ρεάλ.

Και οι παίκτες του Χάνσι Φλικ φρόντισαν από πολύ νωρίς να δώσουν το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς εντός του αγωνιστικού χώρου και στις κατάμεστες εξέδρες. Ο Ράσφορντ στο 9' με ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ, για να έρθει ο Τόρες στο 18' και να «εκτελέσει» τον Κουρτουά.

Το 2-0 πριν τη συμπλήρωση του 20λεπτου είχε επί της ουσίας «καθαρίσει» τον δεύτερο σερί τίτλο για τους Καταλανούς και 29ο συνολικά στα χρονικά του κλαμπ.

Απέναντι σε μία Ρεάλ που με τα γνωστά εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει να μην καταφέρνει ν' αντιδράσει στη συνέχεια και να κλείνει μία σεζόν με τον πιο απογοητευτικό τρόπο....

ΑΠΕ - ΜΠΕ