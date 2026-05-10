ΦΩΤΟ: Το άξιζαν, το γιόρτασαν και εκστασιάστηκαν!

Η νύκτα έγινε μέρα. Όλοι στο στρατόπεδο της Ομόνοιας το έζησαν έντονα και το χάρηκαν με την ψυχή τους. Το 22ο σηκώθηκε ψηλά στον ουρανό. Κάτω από πανδαιμόνιο από τις 20.000 και πλέον φίλους της ομάδας. Σαφώς και τη μεγαλύτερη αποθέωση γνώρισαν οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο Χένινγκ Μπεργκ με τον κόσμο να... τρελαίνεται όταν εισήλθε για να πάρει το μετάλλιό του.

Τόσο ο Νορβηγός όσο και ο κάθε παίκτης επέλεξαν το δικό τους τραγούδι. Και υπό τους ήχους του, οι φίλοι της Ομόνοιας στις τέσσερις κερκίδες ζητωκραύγαζαν. Ήταν μία βραδιά ολοπράσινη που τα χαμόγελα ξεχείλιζαν από τα πρόσωπα όλων.

Στις 22:45 το τρόπαιο πήγε στα χέρια των Κούσουλου, Φαμπιάνο και Κουλιμπαλί, ενώ εκεί ήταν και ο Γιόβετιτς. Και εκεί σείστηκε ακόμη περισσότερο το ΓΣΠ.

Οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς ανταμείφθηκαν. Το άξιζε, το πήρε δικαιότατα και δεν το αμφισβητεί κανείς. Οι αριθμοί το αποτυπώνουν με τον πιο πειστικό τρόπο.




























