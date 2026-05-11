Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και ΚΟΑ για τον Δημήτρη Δημητρίου

Ανακοινώσεις για τον χαμό του Δημήτρη Δημητρίου, εξέδωσαν Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση του ΚΟΑ:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών μετά από πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο εκλιπών υπηρέτησε για δεκαετίες την αθλητική δημοσιογραφία, ενώ πρόσφατα παρουσίασε το βιβλίο του «Με τους Θεούς του Ολύμπου». Παράλληλα είχε διατελέσει επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου.

Η κυπριακή αθλητική δημοσιογραφία είναι από σήμερα φτωχότερη…

Αιωνία του η μνήμη.

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του Αθλητικού Συντάκτη Δημήτρη Δημητρίου.

Ο Δημήτρης απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 65 ετών μετά από γενναία, πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο εκλιπών υπηρέτησε για χρόνια την αθλητική δημοσιογραφία εργαζόμενος σε διάφορα ΜΜΕ ενώ διετέλεσε και για σειρά ετών αντιπρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου.

Πρόσφατα ο Δημήτρης παρουσίασε το βιβλίο του «Με τους Θεούς του Ολύμπου» με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αναλαμβάνει την χρηματοδότηση της έκδοσης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Δημήτρη. Αιωνία του η μνήμη.