ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και ΚΟΑ για τον Δημήτρη Δημητρίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και ΚΟΑ για τον Δημήτρη Δημητρίου

Ανακοινώσεις για τον χαμό του Δημήτρη Δημητρίου, εξέδωσαν Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

 

Η ανακοίνωση του ΚΟΑ:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών μετά από πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο εκλιπών υπηρέτησε για δεκαετίες την αθλητική δημοσιογραφία, ενώ πρόσφατα παρουσίασε το βιβλίο του «Με τους Θεούς του Ολύμπου». Παράλληλα είχε διατελέσει επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου.

Η κυπριακή αθλητική δημοσιογραφία είναι από σήμερα φτωχότερη…

Αιωνία του η μνήμη.

 

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του Αθλητικού Συντάκτη Δημήτρη Δημητρίου.

Ο Δημήτρης απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 65 ετών μετά από γενναία, πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο εκλιπών υπηρέτησε για χρόνια την αθλητική δημοσιογραφία εργαζόμενος σε διάφορα ΜΜΕ ενώ διετέλεσε και για σειρά ετών αντιπρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου.

Πρόσφατα ο Δημήτρης παρουσίασε το βιβλίο του «Με τους Θεούς του Ολύμπου» με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αναλαμβάνει την χρηματοδότηση της έκδοσης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Δημήτρη. Αιωνία του η μνήμη.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφυγε με το χαμόγελο, αφήνοντας ένα βιβλίο-κόσμημα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: «Λάθος δήλωση του προπονητή, σε εμάς η ευθύνη…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Τότεναμ-Λιντς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H φιέστα της Ομόνοιας επισκίασε τις σοβαρότατες κουβέντες του Πάμπλο Γκαρσία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και ΚΟΑ για τον Δημήτρη Δημητρίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

H συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον Δημήτρη Δημητρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΕΑΚ: «Φτωχύναμε... Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δημητρίου...»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

To «ΓΗΠΕΔΟ» πενθεί... Έφυγε ο μάστρος μας, έφυγε ο Δημήτρης Δημητρίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

To μήνυμα του Σταύρου Παπασταύρου για τις βουλευτικές εκλογές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Κύπρος και επίσημα η διοργανώτρια χώρα των ΑΜΚΕ 2031

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (11/05)

TV

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα πήρε το Clasico και μαζί και το 29ο πρωτάθλημα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το άξιζαν, το γιόρτασαν και εκστασιάστηκαν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αποθεώθηκε και από τον κόσμο και από τους παίκτες του ο Μπεργκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ντελίριο ενθουσιασμού με την είσοδο του Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη