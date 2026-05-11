To «ΓΗΠΕΔΟ» πενθεί... Έφυγε ο μάστρος μας, έφυγε ο Δημήτρης Δημητρίου

To «ΓΗΠΕΔΟ» πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος, ο Δημήτρης Δημητρίου, αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του ΠΟΛΙΤΗ από το 1999 μέχρι το 2020, έφυγε από τη ζωή σήμερα, 11 Μαΐου, στις 05:25, σε ηλικία 66 ετών (16/11/1960).

Ο Δημήτρης Δημητρίου, ο μάστρος μας, όπως τον φωνάζαμε όσοι περάσαμε από το αθλητικό τμήμα, ασχολήθηκε από πολύ νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία. Ξεκίνησε να εργάζεται στα γραφεία της «Σημερινής» στην Αθήνα, το 1981, παράλληλα και με τις σπουδές του. Το 1983 επέστρεψε στην Κύπρο και εντάχθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «Σημερινή», αναλαμβάνοντας καθήκοντα στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Λίγα χρόνια αργότερα, μετατέθηκε στο αθλητικό τμήμα της εφημερίδας στο οποίο διετέλεσε και αρχισυντάκτης. Παράλληλα εργάστηκε στο Ράδιο Πρώτο, κάνοντας τις πρώτες μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Το 1999 εντάθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «Πολίτης», αναλαμβάνοντας αρχισυντάκτης στο αθλητικό τμήμα, θέση την οποία διατήρησε μέχρι την αποχώρησή του, στο τέλος του 2020.

Ακόμη και μετά την συνταξιοδότησή του, συνέχισε να είναι στο πλευρό μας, δείχνοντας μας τον σωστό δρόμο και την ορθή κατεύθυνση για να υπηρετήσουμε όπως πρέπει την αθλητική δημοσιογραφία, πάντα με σεβασμό προς το κοινό.

Ο Δημήτρης Δημητρίου δεν ήταν απλά ένα εξαίρετος δημοσιογράφος, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος που νοιαζόταν για τον συνάνθρωπό του. Κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου κι απόδειξη είναι το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου», ο οποίος ο ίδιος πρότεινε ώστε όλα τα έσοδα να πάνε προς όφελος του ταμείο αλληλεγγύης της ΕΑΚ. Και αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της ανθρωπιάς του…

Σίγουρα, η κοινωνία μας πλέον είναι πιο φτωχή…

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει μάστρε… Η μνήμη σου θα είναι αιώνια…

