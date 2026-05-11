H συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον Δημήτρη Δημητρίου

Με ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ αποχαιρετάει τον Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος στην πορεία της καριέρας του είχε καλύψει και για χρόνια το ρεπορτάζ των γαλαζοκιτρίνων.

Η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων:

«Ο ΑΠΟΕΛ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους οικείους και την οικογένεια του αθλητικού συντάκτη Δημήτρη Δημητρίου που έφυγε σήμερα από την ζωή. Ένας από τους παλαιότερούς αθλητικούς συντάκτες, από τα αρχαιότερα μέλη της ΕΑΚ και της ΕΣΚ, υπηρέτησε για δεκαετίες το αθλητικό ρεπορτάζ και ειδικά το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Αιωνία του η μνήμη».