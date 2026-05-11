ΕΑΚ: «Φτωχύναμε... Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δημητρίου...»

Με βαθιά θλίψη και πόνο ψυχής, η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου αποχαιρετά τον τέως αντιπρόεδρο της, Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, σε ηλικία 65 ετών. Η κοινωνία μας και η δημοσιογραφία της Κύπρου είναι από σήμερα πολύ φτωχότερες...

Μια τεράστια μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας της χώρας μας και ένας ωραίος και κυρίως αυθεντικός άνθρωπος, ο Δημήτρης τα τελευταία χρόνια πάλεψε σαν θηρίο με τον καρκίνο. Σε πολλές περιόδους δεν επέτρεψε στην ασθένεια να του στερήσει τις απλές χαρές της ζωής. Μέχρι σήμερα, όπου έπεσε μαχόμενος και άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας δίπλα του, μέχρι το τέλος, τη μοναχοκόρη του Θεοδώρα.

Οι στιγμές είναι για όλους μάς πολύ δύσκολες. Ακριβώς γιατί οι πλείστοι από εμάς, στο Δ.Σ. της ΕΑΚ και για δεκάδες μέλη μας, υπήρξαμε «παιδιά» του Δημήτρη. Σήμερα, λοιπόν, χάσαμε τον δεύτερο πατέρα μας...

Ο Δημήτρης Δημητρίου ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία. Ξεκίνησε να εργάζεται στα γραφεία της «Σημερινής» στην Αθήνα, το 1981, παράλληλα και με τις σπουδές του. Το 1983 επέστρεψε στην Κύπρο και εντάχθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «Σημερινή», αναλαμβάνοντας καθήκοντα στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Λίγα χρόνια αργότερα, μετατέθηκε στο αθλητικό τμήμα της εφημερίδας στο οποίο διετέλεσε και αρχισυντάκτης. Παράλληλα εργάστηκε στο Ράδιο Πρώτο, κάνοντας τις πρώτες μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Το 1999 εντάθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «Πολίτης», αναλαμβάνοντας αρχισυντάκτης στο αθλητικό τμήμα, θέση την οποία διατήρησε μέχρι την αποχώρησή του, στο τέλος του 2020. Παρά τη σωματική καταπόνηση και τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε, παρέμεινε ενεργός, με σχεδόν καθημερινή αρθρογραφία στον «Πολίτη» και συμμετείχε ανελλιπώς στις δράσεις της ΕΑΚ, μέχρι και τον θάνατό του.

Ο Δημήτρης υπηρέτησε για πρώτη φορά ως μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΚ από το 1991 μέχρι το 1995 υπό την προεδρία του Ζαχαρία Κυριάκου, και ως μέλος την τριετία 1999-2001 υπό την προεδρία του Σάββα Κοσιάρη. Από το 2001 μέχρι το 2018 διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΑΚ, υπό την προεδρία του Παναγιώτη Φελλούκα.

Η ΕΑΚ τίμησε τον Δημήτρη Δημητρίου, τόσο για το συγγραφικό του έργο, όσο και σε δύο άλλες περιπτώσεις στη διάρκεια Γιορτών Αρίστων, μετά την αποχώρηση του από τη διοίκηση της Ένωσης Αθλητικογράφων. Τον Ιανουάριο του 2019 έλαβε Ειδική Βράβευση για την προσφορά του στην ΕΑΚ και τον Ιανουάριο του 2026 για την ενέργεια του να στηρίξει το ταμείο αλληλεγγύης της ΕΑΚ μέσω του βιβλίου του.

Η απονομή της ειδικής βράβευσης τον Ιανουάριο 2019 για τη μακρόχρονη εθελοντική προσφορά του Δημήτρη στην ΕΑΚ: https://youtu.be/UIIHppoampI?si=kjuKjuk9Ii47S2ny

Η απονομή της τιμητικής βράβευσης τον Ιανουάριο 2026 στον Δημήτρη Δημητρίου, για την πράξη του να αφιερώσει όλα τα έσοδα του βιβλίου "Με τους θεούς του Ολύμπου", προς όφελος του ταμείο αλληλεγγύης της ΕΑΚ: https://youtu.be/RUCx2vX5biA?si=n82NgqnSyhrP8K-2

Η Ιστορία τον έχει ήδη καταγράψει ως έναν από τους μεγαλύτερους ευεργέτες για την οργάνωσή μας, την αθλητικογραφία και τη ευρύτερα της δημοσιογραφίας της Κύπρου. Η απόφασή του να διαθέσει το 2025 το 100% των εισπράξεών των πωλήσεων του βιβλίου του «Με τους Θεούς του Ολύμπου» στο Ταμείο Αλληλεγγύης μελών ΕΑΚ και αθλητικών συντακτών, την ίδρυση του οποίου ο ίδιος είχε εισηγηθεί σε γενική συνέλευση της ΕΑΚ, θα μείνει για πάντα στην Ιστορία. Και αναδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την ποιότητα και την αγνότητα του Δημήτρη. Ακόμα και λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ως μια από τις τελευταίες επιθυμίες του, ζήτησε όπως οι εισφορές από την κηδεία του να διατεθούν και αυτές στο Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΑΚ και αθλητικών συντακτών...

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…