Αρνείται να χάσει η Νέα Σαλαμίνα, διατήρησε αποστάσεις η Ομόνοια 29Μ

Αν και η Ομόνοια 29ης Μαΐου προηγήθηκε δυο φορές, η Νέα Σαλαμίνα βρήκε τον τρόπο να απαντήσει και παραμένει αήττητη

Αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, η πρωταθλήτρια Β’ κατηγορίας Νέα Σαλαμίνα, έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Ομόνοια 29ης  Μαΐου, στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική του α' ομίλου.

Οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 36’ με τον Τσουκαλά, με τους ερυθρόλευκους να ισοφαρίζουν στο 45’ με τον Χριστοδούλου. Οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά μπροστά στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Άμπρι, για να σχηματιστεί το 2-2 από τον Καστάνα στο 65’.

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου ακολουθεί τους ερυθρόλευκους στη βαθμολογία με 48 βαθμούς, δύο βαθμούς μπροστά από την Καρμιώτισσα που το Σάββατο κέρδισε 1-0 την ΜΕΑΠ.

Πιο πίσω βρίσκονται ΠΑΕΕΚ και Δόξα που χθες είχαν μείνει στο 0-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Καρμιώτισσα – ΜΕΑΠ 1-0

ΠΑΕΕΚ – Δόξα 0-0

Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ 5-5

Ομόνοια 29Μ – Νέα Σαλαμίνα 2-2

Η βαθμολογία του α' ομίλου: Nέα Σαλαμίνα 70, Ομόνοια 29Μ 48, Καρμιώτισσα 46, ΠΑΕΕΚ 44, Δόξα 39, Αγία Νάπα 35, ΜΕΑΠ 28, ΑΣΙΛ 28.

