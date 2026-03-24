Η μάχη για τη σωτηρία: Το πρόγραμμα των playouts, πρεμιέρα με Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet

Ο θάνατός σου, η ζωή μου… Γνωστό έγινε από τη διοργανώτρια αρχή και το πρόγραμμα των 10 αγωνιστικών των playouts της Stoiximan Super League.

Εκεί, όπου στην πρεμιέρα υπάρχουν τα Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά-Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός-Ατρόμητος. Κομβική η αναμέτρηση της πρεμιέρας στην Τρίπολη καθώς οι γηπεδούχοι μπορούν με το «καλημέρα» να μειώσουν την απόσταση, αλλά και οι φιλοξενούμενοι να κάνουν άλμα παραμονής με τη σειρά τους.

Η τελευταία αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής, αν μέχρι τότε υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον στη μάχη στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας: Ατρόμητος-Πανσερραϊκός, Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός-Asteras AKTOR.

Η βαθμολογία στα playouts

Ατρόμητος (29)

Κηφισιά (27)

Παναιτωλικός (26)

ΑΕΛ Novibet (23)

Πανσερραϊκός (17)

Asteras AKTOR (17)

Το πρόγραμμα στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού:

1η αγωνιστική Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά-Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

2η αγωνιστική ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-Κηφισιά

Πανσερραϊκός- Asteras AKTOR

3η αγωνιστική Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά- Asteras AKTOR

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική Asteras AKTOR-Παναιτωλικός

ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος

5η αγωνιστική ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός

Ατρόμητος- Asteras AKTOR

Κηφισιά-Παναιτωλικός

6η αγωνιστική Asteras AKTOR-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-Κηφισιά

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet

7η αγωνιστική ΑΕΛ Novibet- Asteras AKTOR

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός-Κηφισιά

8η αγωνιστική Asteras AKTOR-Πανσερραϊκός

Κηφισιά-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική Asteras AKTOR-Κηφισιά

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

10η αγωνιστική Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός-Asteras AKTOR

