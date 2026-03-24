Η μάχη για τη σωτηρία: Το πρόγραμμα των playouts, πρεμιέρα με Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Γνωστό έγινε και το πρόγραμμα των 10 αγωνιστικών των playouts της Stoiximan Super League.
Ο θάνατός σου, η ζωή μου… Γνωστό έγινε από τη διοργανώτρια αρχή και το πρόγραμμα των 10 αγωνιστικών των playouts της Stoiximan Super League.
Εκεί, όπου στην πρεμιέρα υπάρχουν τα Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά-Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός-Ατρόμητος. Κομβική η αναμέτρηση της πρεμιέρας στην Τρίπολη καθώς οι γηπεδούχοι μπορούν με το «καλημέρα» να μειώσουν την απόσταση, αλλά και οι φιλοξενούμενοι να κάνουν άλμα παραμονής με τη σειρά τους.
Η τελευταία αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής, αν μέχρι τότε υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον στη μάχη στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας: Ατρόμητος-Πανσερραϊκός, Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός-Asteras AKTOR.
Η βαθμολογία στα playouts
Ατρόμητος (29)
Κηφισιά (27)
Παναιτωλικός (26)
ΑΕΛ Novibet (23)
Πανσερραϊκός (17)
Asteras AKTOR (17)
Το πρόγραμμα στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού:
1η αγωνιστικήAsteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά-Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
2η αγωνιστικήΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-Κηφισιά
Πανσερραϊκός- Asteras AKTOR
3η αγωνιστικήΑτρόμητος-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά- Asteras AKTOR
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός
4η αγωνιστικήAsteras AKTOR-Παναιτωλικός
ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος
5η αγωνιστικήΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός
Ατρόμητος- Asteras AKTOR
Κηφισιά-Παναιτωλικός
6η αγωνιστικήAsteras AKTOR-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet
7η αγωνιστικήΑΕΛ Novibet- Asteras AKTOR
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός-Κηφισιά
8η αγωνιστικήAsteras AKTOR-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστικήAsteras AKTOR-Κηφισιά
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
10η αγωνιστικήΑτρόμητος-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός-Asteras AKTOR
sport-fm.gr