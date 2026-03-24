Η μάχη για τη σωτηρία: Το πρόγραμμα των playouts, πρεμιέρα με Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet

Γνωστό έγινε και το πρόγραμμα των 10 αγωνιστικών των playouts της Stoiximan Super League.

Ο θάνατός σου, η ζωή μου… Γνωστό έγινε από τη διοργανώτρια αρχή και το πρόγραμμα των 10 αγωνιστικών των playouts της Stoiximan Super League.

 

Εκεί, όπου στην πρεμιέρα υπάρχουν τα Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά-Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός-Ατρόμητος. Κομβική η αναμέτρηση της πρεμιέρας στην Τρίπολη καθώς οι γηπεδούχοι μπορούν με το «καλημέρα» να μειώσουν την απόσταση, αλλά και οι φιλοξενούμενοι να κάνουν άλμα παραμονής με τη σειρά τους.

 

Η τελευταία αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής, αν μέχρι τότε υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον στη μάχη στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας: Ατρόμητος-Πανσερραϊκός, Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός-Asteras AKTOR.

 

 

Η βαθμολογία στα playouts

 

Ατρόμητος (29)

 

Κηφισιά (27)

 

Παναιτωλικός (26)

 

ΑΕΛ Novibet (23)

 

Πανσερραϊκός (17)

 

Asteras AKTOR (17)

 

Το πρόγραμμα στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού:

 

1η αγωνιστικήAsteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet

 

Κηφισιά-Πανσερραϊκός

 

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

 

 

2η αγωνιστικήΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός

 

Ατρόμητος-Κηφισιά

 

Πανσερραϊκός- Asteras AKTOR

 

 

3η αγωνιστικήΑτρόμητος-ΑΕΛ Novibet

 

Κηφισιά- Asteras AKTOR

 

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός

 

 

4η αγωνιστικήAsteras AKTOR-Παναιτωλικός

 

ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά

 

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος

 

 

5η αγωνιστικήΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός

 

Ατρόμητος- Asteras AKTOR

 

Κηφισιά-Παναιτωλικός

 

 

6η αγωνιστικήAsteras AKTOR-Ατρόμητος

 

Παναιτωλικός-Κηφισιά

 

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet

 

 

7η αγωνιστικήΑΕΛ Novibet- Asteras AKTOR

 

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

 

Πανσερραϊκός-Κηφισιά

 

 

8η αγωνιστικήAsteras AKTOR-Πανσερραϊκός

 

Κηφισιά-Ατρόμητος

 

Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet

 

 

9η αγωνιστικήAsteras AKTOR-Κηφισιά

 

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος

 

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

 

 

10η αγωνιστικήΑτρόμητος-Πανσερραϊκός

 

Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet

 

Παναιτωλικός-Asteras AKTOR

