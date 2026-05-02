ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ: Η Ξυλοφάγου το τρίτο εισιτήριο ανόδου, υποβιβασμός στο αγροτικό για ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς

Η Ξυλοφάγου FC στο φινάλε του πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ νίκησε εκτός έδρας με 2-0 την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς και τερμάτισε στην τρίτη θέση εξασφαλίζοντας έτσι το τρίτο εισιτήριο ανόδου. Στο πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας εξασφάλισαν ήδη άνοδο η πρωταθλήτρια Αλκή Λάρνακας και η ΑΕΚ Κελλιών.

Να σημειωθεί πως η ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς μετά από αυτή την ήττα και τη νίκη από το Φρέναρος FC, υποβιβάστηκε στο αγροτικό, μαζί με Κόρνο, Αυγόρου και Δόξα Παλαιομετόχου.

Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:

ΑΕΚ Κοράκου - Δόξα Παλαιομετόχου 1-0

Γεροσκήπου FC - Αλκή 1-2

ΑΟ Θύελλα - ΑΠΟΠ Πόλης 3-0

ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς - Ξυλοφάγου FC 0-2

Ορφέας Λυκωσίας - Akamas Mandria FC 3-0

Φρέναρος FC - ΑΕΚ Κελλιών 3-2

Κόρνος FC - ΑΕ Τρούλλων 4-8

ΑΟ Αυγόρου - ΑΕΚ Κουκλιών FC 4-3