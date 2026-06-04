ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

Τι κοινό έχουν ο Λεμπρόν Τζέιμς, η Κιμ Καρντάσιαν, ο Τζέισον Σουντέικις, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και ο Τράβις Σκοτ με μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του ποδοσφαίρου; Συμμετέχουν όλοι μαζί στο νέο, επικό βίντεο της Nike ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο αμερικανικός κολοσσός αθλητικής ένδυσης και υπόδυσης δημιούργησε μία απίθανη διαφήμιση έξι λεπτών, η οποία τιτλοφορείται Rip The Script (Σκίσε το Σενάριο) και περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Φίρχιλ Φαν Ντάικ και ο Βινίσιους ανάμεσα σε πολλούς άλλους...

Στο βίντεο βλέπουμε επίσης θρύλους όπως ο Ροναλντίνιο, ο Ερίκ Καντονά, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, με το αποτέλεσμα να είναι απλά μοναδικό και να αποσπά εκατομμύρια προβολών μέσα σε λίγες ώρες.

gazzetta.gr