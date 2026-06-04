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Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρουσίασε στη γενική συνέλευση το περίγραμμα συμφωνίας

Με χαμόγελα αισιοδοξίας αποχώρησαν τα μέλη από τη γενική συνέλευση του ΑΠΟΕΛ μετά τα όσα άκουσαν αναφορικά με το περίγραμμα συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή.

Οι πληροφορίες που παρείχε η Συμβουλευτική Επιτροπή σε σχέση με όσα αφορούν στο υπό διαμόρφωση ντιλ φαίνεται ότι ικανοποίησαν τον κόσμο της ομάδας ο οποίος ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία γύρω από το περίγραμμα συμφωνίας η οποία απομένει να οριστικοποιηθεί.

  • -Εκτιμάται ότι απαιτείται διάστημα περίπου τριών μηνών για ολοκλήρωση της συμφωνίας.
  • -Προβλέπεται η παραχώρηση της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος για χρονική περίοδο 40 ετών.
  • -Με την επίτευξη της συμφωνίας θα διοχετευτεί αρχικώς το ποσό των 12.000.000 ευρώ.
  • -Ποσό έως 3.000.000 ευρώ θα καταβάλλεται κάθε χρόνο για την αποπληρωμή των οφειλών με στόχο στην επόμενη δεκαετία το συνολικό χρέος να περιοριστεί στα 3.000.000 ευρώ.
  • -Η συμφωνία προνοεί τη δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από ΚΟΠ και UEFA προκειμένου η νέα εταιρεία να θεωρείται συνέχεια της υφιστάμενης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας.
  • -Προβλέπεται νέα διοικητική δομή με Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εμπορικό Διευθυντή και Αθλητικό Διευθυντή.
  • -Ο ΑΠΟΕΛ θα διατηρήσει την ταυτότητά του και δεν θα επέλθουν αλλαγές σε σήμα, χρώματα κ.ο.κ.

 

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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