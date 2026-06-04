Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

Με χαμόγελα αισιοδοξίας αποχώρησαν τα μέλη από τη γενική συνέλευση του ΑΠΟΕΛ μετά τα όσα άκουσαν αναφορικά με το περίγραμμα συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή.

Οι πληροφορίες που παρείχε η Συμβουλευτική Επιτροπή σε σχέση με όσα αφορούν στο υπό διαμόρφωση ντιλ φαίνεται ότι ικανοποίησαν τον κόσμο της ομάδας ο οποίος ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία γύρω από το περίγραμμα συμφωνίας η οποία απομένει να οριστικοποιηθεί.