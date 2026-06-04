Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια, την απόδοση αλλά και το αποτέλεσμα της Εθνικής απέναντι στην Σλοβενία εμφανίστηκε ο προπονητής της ομάδας μας Απόστολος Μάντζιος.

Οι δηλώσεις του προπονητή μας:

«Κάναμε γενικά μια καλή εμφάνιση με τον τρόπου αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Σλοβενία. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε το ρυθμό παρά την κατοχή μπάλας που είχε ο αντίπαλος. Δεν μας απείλησε ιδιαίτερα, εμείς σκοράραμε πρώτοι και με καλύτερη τελική πάσα και καλύτερες τελικές αποφάσεις σε κάποιες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να γίνουμε πιο απειλητικοί.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε νωρίς η αποβολή και άλλαξε τα πλάνα μας. Τα παιδιά κατέθεσαν ότι είχαν και δεν είχαν και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν ένα καλό δίδαγμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις.

Τώρα θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια λαθάκια που έγιναν, κάποιες αδυναμίες και να είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες του Nations League το Σεπτέμβριο».