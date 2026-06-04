O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

Μπορεί ο στόχος της ΑΕΚ κατά τον φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό σχεδιασμό να είναι, μεταξύ άλλων, η πτώση του μέσου όρου ηλικίας των ποδοσφαιριστών, η περίπτωση του Χόρχε Μιραμόν ωστόσο αποτελεί εξαίρεση, αφού οι ιθύνοντες της ομάδας θέλησαν να διατηρήσουν την ποιότητα και την εμπειρία που κουβαλά ο 37χρονος πολυθεσίτης Ισπανός. Ο Μιραμόν ήρθε στην ΑΕΚ ως δεξί μπακ αλλά ανταποκρίνεται εξαιρετικά και στη θέση του δεξιού εξτρέμ.

Ο Τσάβι Ρόκα αποφάσισε να τον διατηρήσει στην ομάδα για ακόμα έναν χρόνο, εξασφαλίζοντας έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να υπηρετήσει το ίδιο καλά δύο θέσεις. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει τα ακόλουθα: «Με την εμπειρία και την αγωνιστική του σταθερότητα, ο Ισπανός αμυντικός έχει προσφέρει σημαντικές λύσεις στην αμυντική γραμμή, και όχι μόνον, της ομάδας μας τις τελευταίες δύο σεζόν. Μετρά 80 συμμετοχές και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις».

Κατά τη λήξασα σεζόν, ο Μιραμόν αγωνίστηκε σε 29 αγώνες πρωταθλήματος, τις 21 ως βασικός, σκοράροντας τρεις φορές. Μετά την ανανέωση των συμβολαίων με τους Λέδες και Μιραμόν, σειρά παίρνουν οι Παρασκευά και Ναούμ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, στην ΑΕΚ επιχειρείται να «χτιστεί» ένας καλός κορμός Κυπρίων ποδοσφαιριστών, με την παρουσία των Π. Ιωάννου, Χ. Κυριάκου, Πηλέα, Ναούμ και Παρασκευά, ενώ υπάρχουν και οι Γκονζάλες και Λουκαΐδης.