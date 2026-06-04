Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιθυμεί διακαώς να εντάξει στο δυναμικό της τον Ορελιέν Τσουαμενί για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της, σύμφωνα με την Times.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι ύστερα από μια σεζόν στην οποία τερμάτισαν τρίτοι στην Αγγλία και εξασφάλισαν την είσοδό τους στη League Phase του ερχόμενου Champions League προχωρούν εντατικά στον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και ο Γάλλος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί προτεραιότητα.

Η αποχώρηση του Κασεμίρο δημιούργησε κενό στο κέντρο της ομάδας του Κάρικ και ο σύλλογος του Μάντσεστερ θέλει να καλύψει το κενό του με τον 26χρονο παίκτη των Τρικολόρ.

Ο Τσουαμενί είχε μια περίεργη σεζόν στη Βασίλισσα τόσο αγωνιστικά τόσο και στις σχέσεις του με τους Λος Μπλάνκος, ειδικότερα μετά τον τσακωμό του με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ωστόσο η κόκκινη πλευρά της πόλης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Γάλλο διεθνή, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο της Μαδρίτης έως τον Ιούνιο του 2028.

gazzetta.gr