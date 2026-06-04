«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

Προβληματισμός στο στρατόπεδο της Βραζιλίας για τον Νεϊμάρ! Ο σταρ της Σάντος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της Σελεσάο στο Κλίβελαντ για το τελευταίο φιλικό της ομάδας του Αντσελότι κόντρα στην Αίγυπτο (07/06), πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ.

Οι Βραζιλιάνοι ανησυχούν αναφορικά με την ετοιμότητα του 34χρονου σταρ και τη διαθεσιμότητά του για τα ματς των ομίλων. Ο Νέι υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού και απ' ότι φαίνεται δεν έχει επανέλθει στην απαιτούμενη φυσική κατάσταση.

Η συμμετοχή του στην πρεμιέρα με το Μαρόκο (14/06) είναι αμφίβολη και υπενθυμίζουμε πως ο Αντσελότι έχει το δικαίωμα να τον «κόψει» από την αποστολή μέχρι και τη 12η Ιουνίου, με τον Ζοάο Πέδρο να είναι φυσικά ο πιθανότερος αντικαταστάτης, αν τελικά ο Νεϊμάρ «αποκλειστεί».

gazzetta.gr