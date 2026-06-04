Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

Το μόνο εμπόδιο που απομένει για την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως είναι οι προεδρικές εκλογές του συλλόγου.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, η συμφωνία ανάμεσα στον Πορτογάλο τεχνικό και τη «βασίλισσα» θεωρείται ήδη κλεισμένη, με τη μετακίνησή του να ενεργοποιείται στην περίπτωση που ο Φλορεντίνο Πέρεθ παραμείνει στην προεδρία του συλλόγου, κάτι που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες.

Το κόστος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του Special One από την Μπενφίκα.

Αρχικά το σχετικό ποσό ήταν αισθητά χαμηλότερο, ωστόσο οι καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω της εκλογικής διαδικασίας οδήγησαν στην ενεργοποίηση νέου όρου στη συμφωνία, ανεβάζοντας τη ρήτρα στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, άπαντες περιμένουν πλέον την έκβαση των εκλογών στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σε περίπτωση επικράτησης του εμβληματικού προέδρου, ο Ζοσέ Μουρίνιο αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο των «μερένχες» για μια δεύτερη θητεία.

sport-fm.gr