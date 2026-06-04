ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα, που θα αντικαταστήσει τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο των Κόκκινων.

Ήταν εδώ και μερικές μέρες γνωστό, πλέον όμως είναι και επίσημο. Ο Άντονι Ιραόλα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, με τους Κόκκινους να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Βάσκο τεχνικό. Ο 43χρονος κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον σύλλογο, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική του τριετία στην Μπόρνμουθ.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Ιραόλα, που εξήγησε ότι «φυσικά, γνωρίζεις τη Λίβερπουλ, ξέρεις ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αλλά όταν το βιώνεις από μέσα και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο αυτόν τον σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος.

Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Όμως, φυσικά, η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου, η δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι αντίστοιχο. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να ξεκινήσω».

Πριν πάει στην Αγγλία το 2023, ο Βάσκος είχε προπονήσει κατά σειρά ΑΕΚ Λάρνακας, Μιραντές και Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ σαν ποδοσφαιριστής, είχε μεγάλη καριέρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, αγωνιζόμενος και στο MLS με τη φανέλα της Νιου Γιορκ Σίτι πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2016.

 

 

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη