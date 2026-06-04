Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ισόπαλη 2-2 στο φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη ήρθε η διπρόσωπη Εθνική Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που μπήκε εξαιρετικά και στα πρώτα 50 λεπτά είχε τον έλεγχο και το προβάδισμα με τον Τσιμίκα, έχοντας καταφέρει να ανταποκριθεί στο 3-4-3 που δοκίμασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ωστόσο, η «γαλανόλευκη» έπαθε μπλακ άουτ στη συνέχεια και είδε τους γηπεδούχους να γυρνάνε τούμπα το ματς με τους Γκιόκερες και Νίλσον, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα αρνήθηκε την ήττα, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης με τον Μασούρα.

Η Ελλάδα έδειξε καλά στοιχεία στη Strawberry Arena, έχοντας και δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη, ενώ ιδιαίτερα θετικός ήταν στο διάστημα που αγωνίστηκε ο Τετέι, ο οποίος τοποθετήθηκε από τον Γιοβάνοβιτς στο δεξί άκρο της επιθετικής γραμμής.

Προφανώς, η γαλανόλευκη θα χρειαστεί να βελτιώσει κομμάτια του παιχνιδιού του ενόψει των επίσημων αγώνων του Σεπτεμβρίου στο Nations League, αφού είδε τη Σουηδία να της δημιουργεί πολλά προβλήματα επιθετικά, ιδίως, από το χρονικό σημείο που γνωρίζει την ισοφάριση.

Στο μυαλό του κόουτς:

Σχηματισμός 3-4-3 για τη Σουηδία από τον Γκρέιαμ Πότερ, με τον Νόρντφελντ στην εστία και τριάδα στην άμυνα τους Λαγκερμπίλμπε, Iεν και Σβένσον. Σε ρόλο μπακ-χαφ αριστερά ο Γκούντμουντσον και δεξιά ο Μπέρνχαρντσον, με τους Σβάνμπεργκ και Αγιάρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ οι Ίσακ και Νίγκρεν πλαισίωναν τον Γκιόκερες.

Διάταξη 3-4-3 και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Ελλάδα. Στο τέρμα ο Τζολάκης με κεντρικό στόπερ τον Μαυροπάνο και δίπλα του Ρέτσο και Κουλιεράκη. Στα χαφ οι Ζαφείρης-Κουρμπέλης, με τον Ρότα δεξιά και Τσιμίκα αριστερά ενώ ο Τετέι ήταν στο δεξί «φτερό», στο αριστερό ο Τζόλης και σέντερ φορ ο Παυλίδης.

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Σουηδία να απειλεί από νωρίς στο 5' με το σουτ του Ίσακ που πέρασε άουτ από την όμορφη κάθετη του Αγιάρι, ενώ η Ελλάδα «απάντησε» στο 7' όταν ο Τζόλης είδε στα δεξιά τον Τετέι, εκείνος πλάσαρε με το αριστερό αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Η «γαλανόλευκη» ήταν ψηλά και στο 10' άνοιξε το σκορ όταν ο Τζόλης είδε τον ανενόχλητο Τσιμίκα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και εκείνος με ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η «γαλανόλευκη» ήταν εξαιρετική στο πρώτο διάστημα του ματς και στο 19' άγγιξε το 0-2 με τον κεραυνό του Κουρμπέλη από μακρινή απόσταση που σταμάτησε στο δοκάρι, η μπάλα στη συνέχεια χτύπησε στον ώμο του Νόρντφελντ και λίγο έλειψε να καταλήξει στα δίχτυα του Νόρντφελντ. Η Σουηδία στο 21' απείλησε με το σουτ στην κίνηση του Νίγκρεν, ενώ η επόμενη στιγμή ήρθε στο 34' με το σοβαρό λάθος του Ρότα που γύρισε πίσω την μπάλα χωρίς να είναι κάποιος συμπαίκτης του, αλλά ο Ρέτσος με εντυπωσιακό κόψιμο πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Γκιόκερες.

Από εκεί και πέρα το τελευταίο πεντάλεπτο είχε ευκαιρίες και στις δύο εστίες, με τον Αγιάρι στο 42' να πιάνει το σουτ στην κίνηση που έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 45' ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και επιχείρησε το σουτ με τον Νόρντφελντ να διώχνει σε κόρνερ. Έτσι, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα μπροστά στο σκορ έχοντας παρουσιάσει πολύ καλή εικόνα με το 3-4-3 που δοκίμασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η γαλανόλευκη μπήκε εξαιρετικά στο δεύτερο μέρος έχοντας δεύτερο δοκάρι στο 47’ με το υπέροχο πλασέ του Παυλίδη από την ωραία πάσα του Τετέι, ενώ στο 50’ ο Τζόλης σύγκλινε με τη γνωστή του κίνηση αλλά το τελείωμά του έφυγε άουτ.

Η Σουηδία στάθηκε τυχερή στο 53’ και ισοφάρισε με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκιόκερες που χτύπησε στον Παυλίδη και κατέληξε στα δίχτυα του Τζολάκη. Από εκεί και μετά η Ελλάδα έπαθε μπλακ άουτ, με τη Σουηδία να έχει τέσσερις τελικές σε διάστημα επτά λεπτών, ενώ μετά τις αλλαγές οι γηπεδούχοι γύρισαν τούμπα το ματς: στο 69' ο Αλί βρήκε χώρο, πάτησε περιοχή και από τα αριστερά γύρισε παράλληλα στον Νίλσον, που από κοντά σκόραρε το 2-1.

Η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ βάσιζε τις επιθέσεις της από τα αριστερά με τον δαιμόνιο Αλί που στο 74' δημιούργησε ακόμη μια ευκαιρία αλλά το σουτ από κοντά έφυγε άουτ. Και ενώ φαινόταν πως η Σουηδία θα έπαιρνε τη νίκη στο φιλικό, στην τελευταία φάση του αγώνα στο 90'+5΄ο Κωστούλας έφερε υπέροχα την μπάλα στην περιοχή και ο Μασούρας από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-2.

sport-fm.gr