ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Γκολ αγώνων στη Β΄Κατηγορία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Γκολ αγώνων στη Β΄Κατηγορία

Η Νέα Σαλαμίνα επικράτησε σήμερα στην έδρα της με 1-0 της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών και έφθασε στους 59 βαθμούς μετά και την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Η σημερινή ήταν η 6η νίκη της Σαλαμίνας σε ισάριθμους αγώνες της δεύτερης φάσης.

Στη δεύτερη θέση με 37 βαθμούς ανέβηκε η Ομόνοια 29Μ, στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΕΕΚ με 36 βαθμούς και ακολουθούν:

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 35, Αγία Νάπα 34, Δόξα Κατωκοπιάς 31, ΑΣΙΛ Λύσης 27, ΜΕΑΠ 25 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα στις υπόλοιπες σημερινές αναμετρήσεις:

ΠΑΕΕΚ - Αγία Νάπα 0-0

ΜΕΑΠ - ΑΣΙΛ Λύσης 0-0

Δόξα Κατωκοπιάς - Ομόνοια 29Μ 1-2

Για το δεύτερο όμιλο σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΕΖ 0-3

Διγενής Μόρφου - Εθνικός Λατσιών 2-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Ηρακλής Γερολάκκου 0-1

Χαλκάνορας - Σπάρτακος Κιτίου 1-0

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ VIDEO ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πληγές, τύχη και μία μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» κι άλλο αντίπαλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσωρινή τιμωρία και δεν παίζει στη ρεβάνς ο Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τον Ξέρξη και τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, στη φλόγα της Αμμοχώστου και φινάλε με ουγγρικά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το αδιανόητο ρεκόρ του Τιάγκο Ντους: 16 κίτρινες και 5 κόκκινες φέτος!

Ελλάδα

|

Category image

Παντελίδης: «Υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την ΑΕΛ – Παλεύουμε με αισιοδοξία»

Ελλάδα

|

Category image

Πάνοπλος στο Λεβερκούζεν για την υπέρβαση ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικό με Γρηγορίου στον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Αποθεώνουν τον Μαρίν στη Ρουμανία: «Έχει πάρει φωτιά στην Ελλάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Οι λεπτομέρειες στα «αιώνια»…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακούφιση στη Λίβερπουλ με Βιρτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολαγινκά, αλλά και σουπερ Τομάς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Και τώρα... Ουζόχο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λεμεσός: Η Κομισιόν ενέκρινε τα €44,5 εκατ. για το νέο στάδιο

Category image

Πότε σκόραρε για τελευταία φορά πριν την Ομόνοια ο Ολαγινκά;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη