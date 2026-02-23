ΒΙΝΤΕΟ: Γκολ αγώνων στη Β΄Κατηγορία

Η σημερινή ήταν η 6η νίκη της Σαλαμίνας σε ισάριθμους αγώνες της δεύτερης φάσης.

Στη δεύτερη θέση με 37 βαθμούς ανέβηκε η Ομόνοια 29Μ, στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΕΕΚ με 36 βαθμούς και ακολουθούν:

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 35, Αγία Νάπα 34, Δόξα Κατωκοπιάς 31, ΑΣΙΛ Λύσης 27, ΜΕΑΠ 25 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα στις υπόλοιπες σημερινές αναμετρήσεις:

ΠΑΕΕΚ - Αγία Νάπα 0-0

ΜΕΑΠ - ΑΣΙΛ Λύσης 0-0

Δόξα Κατωκοπιάς - Ομόνοια 29Μ 1-2

Για το δεύτερο όμιλο σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΕΖ 0-3

Διγενής Μόρφου - Εθνικός Λατσιών 2-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Ηρακλής Γερολάκκου 0-1

Χαλκάνορας - Σπάρτακος Κιτίου 1-0

