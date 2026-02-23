ΒΙΝΤΕΟ: Γκολ αγώνων στη Β΄Κατηγορία
Η Νέα Σαλαμίνα επικράτησε σήμερα στην έδρα της με 1-0 της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών και έφθασε στους 59 βαθμούς μετά και την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.
Η σημερινή ήταν η 6η νίκη της Σαλαμίνας σε ισάριθμους αγώνες της δεύτερης φάσης.
Στη δεύτερη θέση με 37 βαθμούς ανέβηκε η Ομόνοια 29Μ, στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΕΕΚ με 36 βαθμούς και ακολουθούν:
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 35, Αγία Νάπα 34, Δόξα Κατωκοπιάς 31, ΑΣΙΛ Λύσης 27, ΜΕΑΠ 25 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα στις υπόλοιπες σημερινές αναμετρήσεις:
ΠΑΕΕΚ - Αγία Νάπα 0-0
ΜΕΑΠ - ΑΣΙΛ Λύσης 0-0
Δόξα Κατωκοπιάς - Ομόνοια 29Μ 1-2
Για το δεύτερο όμιλο σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΕΖ 0-3
Διγενής Μόρφου - Εθνικός Λατσιών 2-0
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Ηρακλής Γερολάκκου 0-1
Χαλκάνορας - Σπάρτακος Κιτίου 1-0
