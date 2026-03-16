Σίλβα: «Δεν ήταν τόσο κακή η εμφάνιση μας στη Μαδρίτη, ανεξήγητο ότι χάσαμε με 3-0»

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα προημιτελικά του Champions League, με τη «Βασίλισσα» να διαλύει 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τη σέντρα της δεύτερης αναμέτρησης του ζευγαριού, ο Μπερνάντο Σίλβα ανέφερε πως η εμφάνιση της ομάδας του δεν ήταν τόσο τραγική στη Μαδρίτη, ενώ τόνισε ότι το 3-0 δίνει μία πλασματική εικόνα του παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπερνάντο Σίλβα:«Όταν ξαναείδα τον πρώτο αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν βρήκα κανένα λόγο για τον οποίο να χάνουμε 3-0 στο ημίχρονο.Το αποτέλεσμα ήταν πολύ χειρότερο από την απόδοση, κατά τη γνώμη μου».