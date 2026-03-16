Ματιές της Μαρσέιγ στον Τζόναθαν Ντέιβιντ της Γιουβέντους

Ματιές της Μαρσέιγ στον Τζόναθαν Ντέιβιντ της Γιουβέντους

Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Μαρσείγ για τον επιθετικό της Γιουβέντους, Τζόναθαν Ντέιβιντ, ωστόσο για να τον αποκτήσουν οι Μασσαλοί υπάρχει μία σημαντική προϋπόθεση.

Η Μαρσέιγ σκανάρει την αγορά για τους κατάλληλους παίκτες που θα ενισχύσουν την επιθετική της γραμμή, με τον Τζόναθαν Ντέιβιντ να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ο Καναδός επιθετικός βρίσκεται στη Γιουβέντους από το καλοκαίρι, με τη «γηραιά κυρία» να τον αποκτά ως ελεύθερο από τη Λιλ. Ωστόσο ο 26χρονος δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πείσει τη διοίκηση της ομάδας με τις επιδόσεις του.

Ο Ντέιβιντ φέτος σε συνολικά 39 εμφανίσεις έχει πετύχει επτά γκολ, ενώ έχει μοιράσει και πέντε ασίστ. Ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η Μαρσέιγ θέλει να τον φέρει πίσω στο γαλλικό πρωτάθλημα, για να το καταφέρει αυτό βέβαια πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει τη θέση της στο Champions League της ερχόμενης σεζόν, ώστε να υπάρχει και το κατάλληλο οικονομικό υπόβαθρο.

Την ίδια ώρα βέβαια υπάρχουν και αρκετές αγγλικές ομάδες που τον γλυκοκοιτάζουν, με τις Γουέστ Χαμ, Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ να είναι πρόθυμες να του δώσουν ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League.

 

 

