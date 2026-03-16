Οκτώ συλλήψεις για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για το χθεσινό περιστατικό στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, όταν ομάδα ατόμων κινήθηκε με απειλητικές διαθέσεις σε δημοσιογράφους που κάλυπταν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Υπενθυμίζεται πως μετά το «ντου» οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν από τα θεωρεία στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου του ΠΑΟΚ, για λόγους ασφαλείας.

