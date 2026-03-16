Έντονη κυπριακή... πινελιά στο σκοράρισμα

Σε σχέση με άλλες αγωνιστικές, ήταν πολύ πιο έντονη η κυπριακή... πινελιά όσον αφορά το σκοράρισμα.

Και ενώ απομένουν δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση της 26ης αγωνιστικής, τέσσερις ντόπιοι παίκτες βρήκαν δίχτυα.

Την αρχή έκαναν οι δύο παίκτες της Ομόνοιας Αραδίππου στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ. Ο λόγος για τους Γιώργο Ποντικό και Σταύρο Γεωργίου.

Ακολούθησε ο Μάριος Ηλία, ο οποίος σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ανόρθωσης και τέλος ο Παναγιώτης Ανδρέου της Ομόνοιας βρήκε δίχτυα για δεύτερο σερί παιχνίδι.