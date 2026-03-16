Ο μαέστρος που οδηγεί την Ομόνοια προς τη στέψη...

Είναι ο άνθρωπος που έβγαλε τους Ομονοιάτες στους δρόμους πριν από έξι χρόνια και τώρα δείχνει ότι θα το ξανακάνει!

Ο μαέστρος της Ομόνοιας έχει όνομα και λέγεται Χένινγκ Μπεργκ.

Ο 56χρονος προπονητής, με προσεγμένες και στρατηγικές κινήσεις το καλοκαίρι, με αστραπιαίες μεταγραφές τον Ιανουάριο λόγω και των αναποδιών της τελευταίας στιγμής, και με σωστή προσέγγιση όσον αφορά το ροτέισιον σε Ευρώπη και Κύπρο, απέδειξε ξανά πόσο μελετημένος είναι.

Η σοβαρότητα, η πειθαρχία, ο επαγγελματισμός και η ευφυΐα του είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά, και αυτά είναι που τον καθιστούν έναν από τους καλύτερους προπονητές που πέρασαν από την Κύπρο – τουλάχιστον – την τελευταία δεκαετία.

Μπορεί να μην τελείωσε ακόμη τίποτα, να απομένουν ακόμη δέκα αγωνιστικές στα πλέι οφ, αλλά ο Μπεργκ γνωρίζει τον δρόμο προς τη στέψη. Το σίγουρο είναι ότι η Ομόνοια βρέθηκε ξανά στα χέρια του κατάλληλου ανθρώπου!

Α.