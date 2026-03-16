ΦΩΤΟ: Με 20 συνολικά μετάλλια η Κύπρος κατέκτησε την πρώτη θέση!

Με το αργυρό μετάλλιο στο μικτό ομαδικό στο ΤΡΑΠ, ολοκληρώθηκε η Κυπριακή παρουσία στο CYPRUS GRAND PRIX SKEET - TRAP LIMASSOL 2026, το οποίο παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή και ισχυροί άνεμοι), ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού.

Το δίδυμο Ανδρέας Μακρής με τη Νεάνιδα Χαρά Μελή, συμμετείχαν στον τελικό και διεκδίκησαν ένα μετάλλιο, με το βλέμμα στραμμένο στο χρυσό. Κατέκτησαν ωστόσο το αργυρό μετάλλιο, καθώς το δίδυμο μεταξύ του Κουβετιανού Mohammad Aldaihani και της Ουκρανής Victoria Mukhailiukova, παρουσιάστηκαν περισσότερο εύστοχοι στην τελική τους αναμέτρηση και εξασφάλισαν τη νίκη, με διαφορά ενός δίσκου, 27 επιτυχίες έναντι 26.

Κυπριακό χρώμα είχε και το τέταρτο ζευγάρι στον τελικό του μικτού ομαδικού ΤΡΑΠ, το οποίο αποτελούσαν ο Ιορδανός Aiman Qusus και η Κύπρια Δέσποινα Τσαγγαρίδου οι οποίοι κατέλαβαν τελικά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, με 19 επιτυχίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΡΑΠ

1. ΚΟΥΒΕΙΤ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ 27

Mohammad Aldaihani

Victoria Mukhailiukova

2. ΚΥΠΡΟΣ 26

Ανδρέας Μακρής

Χαρά Μελή Ν

3. ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 19

Aiman Qusus

Δέσποινα Τσαγγαρίδου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Απόλυτα πετυχημένος χαρακτηρίζεται ο απολογισμός της Κύπρου στο CYPRUS GRAND PRIX SKEET - TRAP LIMASSOL 2026.

20 συνολικά μετάλλια χάρισαν στην Κύπρο μας οι Σκοπευτές και Σκοπεύτριες του ΣΚΗΤ και του ΤΡΑΠ. Συγκεκριμένα στο ΣΚΗΤ, ο απολογισμός είναι 4 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα και στο ΤΡΑΠ, 3 χρυσά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα.

Στο ΣΚΗΤ, Χρυσό μετάλλιο εξασφάλισαν, ο Γιώργος Αχιλλέως στους Άντρες, η Αναστασία Ελευθερίου στις γυναίκες, η Σωτηρούλα Χρίστου στην Κατηγορία Νεανίδων και ο Μάρκος Κοντόπουλος στην Κατηγορία Εφήβων.

Αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν ο Νικόλας Βασιλείου στους άντρες, η Παναγιώτα Ανδρέου στις γυναίκες και ο Κλεάνθης Κλεάνθους στην Κατηγορία Εφήβων.

Χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισαν ο Πέτρος Εγγλεζούδης στους Άντρες, η Κωνσταντίνα Νικολάου στις Γυναίκες και ο Ανδρέας Ποντίκης στην Κατηγορία Εφήβων.

Στο ΤΡΑΠ, Χρυσό μετάλλιο εξασφάλισαν ο Ανδρέας Μακρής στους Άντρες, η Χαρά Μελή στην Κατηγορία Νεανίδων και στο Ομαδικό Ανδρών με τους Νιχάτ Ακτερζί, Φειδία Σαββίδη και Αντρέα Μακρή.

Αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν ο Νιχάτ Ακτερζί στους Άντρες, η Άντρια Αντρέου στην Κατηγορία Νεανίδων, ο Χασάν Εβλεντσελί στην Κατηγορία Βετεράνων, στο Ομαδικό Γυναικών με τις Αννίτα Κουκκουλή, Άντη Ιερίδη και Δέσποινα Τσαγγαρίδου και στο Μικτό Ομαδικό με τους Αντρέα Μακρή και Χαρά Μελή.

Χάλκινο μετάλλιο στο ΤΡΑΠ εξασφάλισε ο Αντρέας Γερμανός στην Κατηγορία Εφήβων και η Δέσποινα Τσαγγαρίδου στο μικτό ομαδικό..

Η συγκομιδή των άλλων χωρών στο CYPRUS GRAND PRIX TRAP – SKEET LIMASSOL 2026.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: 3 Χρυσά και 4 Χάλκινα

ΚΟΥΒΕΙΤ: 2 Χρυσά

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: 1 Χρυσό, 3 Αργυρά και 2 Χάλκινα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: 1 Χάλκινο μετάλλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΚ συγχαίρουν όλους τους αθλητές και αθλήτριες για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση και ιδιαίτερα όσους διακρίθηκαν με την κατάκτηση μεταλλίων, που έφεραν την Κύπρο στην πρώτη θέση των μεταλλίων. Συγχαρητήρια εκφράζουν επίσης στη Σκοπευτική Οργάνωση Λεμεσού για την άρτια διοργάνωση, καθώς επίσης και στον Αρχιδιαιτητή κ. Κωστάκη Ξενοφώντος και όλους τους Διαιτητές για την εξαιρετική διαιτησία, μέσα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.


















