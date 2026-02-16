Πέρασε στην κορυφή ο Χαλκάνορας (Νέοι Β' Κατηγορίας)

Ο Χαλκάνορας νίκησε με 2-0 τον Οθέλλο Αθηαίνου από τέρματα που πέτυχαν οι Νίλσεν (86') και Βασιλείου (90' πέναλτι) και έφθασε στους 37 βαθμούς.

Ακολουθούν: Ακρίτας Χλώρακας 36, Εθνικός Άσσιας 35, Εθνικός Άχνας 34, Δόξα Κατωκοπιάς 32 βαθμούς.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Εθνικός Άσσιας - ΜΕΑΠ 4-2

Χαλκάνορας - Οθέλλος Αθηαίνου 2-0

Διγενής Μόρφου - Εθνικός Άχνας 3-2

Κούρης Ερήμης - Ακρίτας Χλώρακας 5-0

ΑΕΖ - Αναγέννηση Δερύνειας 1-3

ΠΑΕΕΚ - Δόξα Κατωκοπιάς 0-0

Σπάρτακος Κιτίου - Ερμής Αραδίππου 3-2