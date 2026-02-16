Πέρασε στην κορυφή ο Χαλκάνορας (Νέοι Β' Κατηγορίας)
Ο Ακρίτας Χλώρακας ηττήθηκε εκτός έδρας με 5-0 από τον Κούρη Ερήμης και έχασε την πρωτοπορία του πρωτοπορία του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β' Κατηγορίας από τον Χαλκάνορα.
Ο Χαλκάνορας νίκησε με 2-0 τον Οθέλλο Αθηαίνου από τέρματα που πέτυχαν οι Νίλσεν (86') και Βασιλείου (90' πέναλτι) και έφθασε στους 37 βαθμούς.
Ακολουθούν: Ακρίτας Χλώρακας 36, Εθνικός Άσσιας 35, Εθνικός Άχνας 34, Δόξα Κατωκοπιάς 32 βαθμούς.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:
Εθνικός Άσσιας - ΜΕΑΠ 4-2
Χαλκάνορας - Οθέλλος Αθηαίνου 2-0
Διγενής Μόρφου - Εθνικός Άχνας 3-2
Κούρης Ερήμης - Ακρίτας Χλώρακας 5-0
ΑΕΖ - Αναγέννηση Δερύνειας 1-3
ΠΑΕΕΚ - Δόξα Κατωκοπιάς 0-0
Σπάρτακος Κιτίου - Ερμής Αραδίππου 3-2