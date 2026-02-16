Ανοίγει το πρόγραμμα στο κεντρικό court ο Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα ανοίξει το πρόγραμμα στο κεντρικό court και θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον Τυνήσιο Μοέζ Ενσαργκί, Νο.139 στον κόσμο. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 12.30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

Ο νικητής θα παίξει την Τετάρτη (18/2) στη φάση των «16» με έναν εκ των Ντανίλ Μεντβέντεφ, Τζέρι Σανγκ που θα τεθούν αντιμέτωποι απόψε.

Αύριο κάνει πρεμιέρα και ο Κάρλος Αλκαράθ, που στην πρώτη του εμφάνιση μετά την κατάκτηση του Australian Open θα μονομαχήσει με τον Γάλλο Αρτούρ Ριντερκνές.

sdna.gr