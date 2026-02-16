ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στρακόσια: Η… τέχνη των πέναλτι – Από τη Λάτσιο και τον Ντιμπαλά, μέχρι την Τούμπα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στρακόσια: Η… τέχνη των πέναλτι – Από τη Λάτσιο και τον Ντιμπαλά, μέχρι την Τούμπα

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έχει…χτίσει όνομα στις εκτελέσεις από τα 11 μέτρα, με κομβικές επεμβάσεις σε Serie A και Εθνική Αλβανίας.

Η απόκρουση πέναλτι του Θωμά Στρακόσια στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δεν ήταν απλώς μια μεγάλη στιγμή σε ένα μεγάλο παιχνίδι.

Ήταν η επιβεβαίωση μιας «σχέσης» που έχει χτίσει εδώ και χρόνια στις εκτελέσεις από την άσπρη βούλα της περιοχής.

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ δεν έγινε ξαφνικά ειδικός στα «στοπ» από τα 11 μέτρα. Το είχε δείξει και μάλιστα σε πολύ πιο απαιτητικό πρωτάθλημα, εκτός Ελλάδας.

Η ιταλική σφραγίδα

Η παρθενική απόκρουση στα ιταλικά γήπεδα καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2014, όταν απέκρουσε πέναλτι του Μπανγκού σε αγώνα της Λάτσιο Under 19 με τη Φιορεντίνα για το Coppa Italia Primavera.

Σε ένα από τα πιο σκληρά και τακτικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, τη Serie A, βρέθηκε πολλές φορές απέναντι σε εκτελεστές πρώτης γραμμής.

Τη σεζόν 2017-18 απέκρουσε πέναλτι του Πάολο Ντιμπαλά στο 97΄ κι έβαλε την σφραγίδα του στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη (1-2) κόντρα στην Γιουβέντους.

Την επόμενη περίοδο (2018-19) έπιασε πέναλτι του Ντε Πολ της Ουντινέζε και την σεζόν 2018-19 είπε «όχι» για γκολ σε χτύπημα πέναλτι του Μπουμπακάρ σε αγώνα με την Λέτσε.

Με την Εθνική Αλβανίας είχε απόκρουση πέναλτι απέναντι στη Λετονία τον Ιούνιο του ΄25 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δεν είναι λοταρία

Ο Στρακόσια δεν «μαντεύει». Περιμένει μέχρι το τελευταίο βήμα του εκτελεστή, διαβάζει το σώμα και τη γωνία στήριξης.

Έχει εκρηκτικό πρώτο βήμα και σπάνια πέφτει πρόωρα. Στην Ιταλία δούλεψε πολύ με ανάλυση εκτελεστών, κάτι που τον βοήθησε να ανεβάσει τα ποσοστά επιτυχίας του.

Γι’ αυτό και η απόκρουση στην Τούμπα δεν ήταν έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη διαδρομή του στον «άσο». Ήταν η φυσική συνέχεια μιας καριέρας όπου έχει αποδείξει ότι όταν η μπάλα στήνεται στα 11 μέτρα, δεν νιώθει μειονέκτημα.

Αντιθέτως, μοιάζει να περιμένει τη στιγμή.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη