Στρακόσια: Η… τέχνη των πέναλτι – Από τη Λάτσιο και τον Ντιμπαλά, μέχρι την Τούμπα

Η απόκρουση πέναλτι του Θωμά Στρακόσια στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δεν ήταν απλώς μια μεγάλη στιγμή σε ένα μεγάλο παιχνίδι.

Ήταν η επιβεβαίωση μιας «σχέσης» που έχει χτίσει εδώ και χρόνια στις εκτελέσεις από την άσπρη βούλα της περιοχής.

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ δεν έγινε ξαφνικά ειδικός στα «στοπ» από τα 11 μέτρα. Το είχε δείξει και μάλιστα σε πολύ πιο απαιτητικό πρωτάθλημα, εκτός Ελλάδας.

Η ιταλική σφραγίδα

Η παρθενική απόκρουση στα ιταλικά γήπεδα καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2014, όταν απέκρουσε πέναλτι του Μπανγκού σε αγώνα της Λάτσιο Under 19 με τη Φιορεντίνα για το Coppa Italia Primavera.

Σε ένα από τα πιο σκληρά και τακτικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, τη Serie A, βρέθηκε πολλές φορές απέναντι σε εκτελεστές πρώτης γραμμής.

Τη σεζόν 2017-18 απέκρουσε πέναλτι του Πάολο Ντιμπαλά στο 97΄ κι έβαλε την σφραγίδα του στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη (1-2) κόντρα στην Γιουβέντους.

Την επόμενη περίοδο (2018-19) έπιασε πέναλτι του Ντε Πολ της Ουντινέζε και την σεζόν 2018-19 είπε «όχι» για γκολ σε χτύπημα πέναλτι του Μπουμπακάρ σε αγώνα με την Λέτσε.

Με την Εθνική Αλβανίας είχε απόκρουση πέναλτι απέναντι στη Λετονία τον Ιούνιο του ΄25 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δεν είναι λοταρία

Ο Στρακόσια δεν «μαντεύει». Περιμένει μέχρι το τελευταίο βήμα του εκτελεστή, διαβάζει το σώμα και τη γωνία στήριξης.

Έχει εκρηκτικό πρώτο βήμα και σπάνια πέφτει πρόωρα. Στην Ιταλία δούλεψε πολύ με ανάλυση εκτελεστών, κάτι που τον βοήθησε να ανεβάσει τα ποσοστά επιτυχίας του.

Γι’ αυτό και η απόκρουση στην Τούμπα δεν ήταν έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη διαδρομή του στον «άσο». Ήταν η φυσική συνέχεια μιας καριέρας όπου έχει αποδείξει ότι όταν η μπάλα στήνεται στα 11 μέτρα, δεν νιώθει μειονέκτημα.

Αντιθέτως, μοιάζει να περιμένει τη στιγμή.

