Τριάρα και πάνω στα 13 από τα 36!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τριάρα και πάνω στα 13 από τα 36!

Η Ομόνοια «κέρασε» τριάρα την ΕΝΠ στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής και αύξησε τη διαφορά της από την δεύτερη ΑΕΚ.

Οι πράσινοι έκαναν το καθήκον τους φτάνοντας για 13η φορά φέτος σε μία επιβλητική νίκη.

Μαζέψαμε και τα 13 παιχνίδια (από τα συνολικά 36 που έδωσε φέτος η ομάδα του Μπεργκ) όπου το σκορ ξεκινά από το 3-0 και πάνω.

Αυτή είναι η δέκατη φορά που η Ομόνοια σκοράρει πάνω από τριά γκολ και δεν δέχεται ούτε ένα.

Το πιο μεγάλο σκορ ήταν το 5-0 το οποίο πέτυχε σε τρία παιχνίδια! Κέρδισε επίσης με 4-0, τέσσερις φορές!

Δείτε αναλυτικά όλες τις επιβλητικές νίκες της Ομόνοιας φέτος:

Τορμπέτο - Ομόνοια 0-4

Αράζ - Ομόνοια 0-4

Ομόνοια - Αράζ 5-0

Ομόνοια - Ακρίτας 3-0

Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0

Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5

Ομόνοια - Ομόνοια Αρ. 3-1

Ολυμπιακός - Ομόνοια 0-3

Ομόνοια - Εθνικός 4-0

Ακρίτας - Ομόνοια 0-4

Άρης - Ομόνοια 3-5

Πάφος - Ομόνοια 2-4

Ομόνοια - ΕΝΠ 3-0

 

 

