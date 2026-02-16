«Η Κόβεντρι θα κάνει πρόταση στην ΑΕΚ για τον Στρακόσα»

Ενδιαφέρον από την Αγγλία φαίνεται πως έχει προκύψει για τον Θωμά Στρακόσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Markaj News» από την Αλβανία, η Κόβεντρι έχει εντάξει στη λίστα της τον 30χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Κόβεντρι είναι διατεθειμένη να καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του το καλοκαίρι, υπό την προϋπόθεση πως θα έχει εξασφαλίσει την άνοδό της και την επιστροφή στην Premier League.

Τονίζεται, δε, πως οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή θεωρούνται αρκετά υψηλές.

sport-fm.gr