Προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό ο Χέις
Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κι ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Final-8 του Κυπέλλου στο Ηράκλειο.
Ο Αμερικανός άσος έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) και το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις.
Ο Χέις στη συνέχεια έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό κι ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Final-8 του Κυπέλλου, με την αποστολή του «τριφυλλιού» να αναχωρεί για το Ηράκλειο την Τρίτη (17/2).
Στις επόμενες ώρες ο Αμερικανός άσος θα δηλωθεί και στη λίστα των ξένων του «τριφυλλιού», όπου θα πάρει τη θέση του Όμερ Γιούρτσεβεν.
