Προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό ο Χέις

Ο Αμερικανός άσος έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) και το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις.

Ο Χέις στη συνέχεια έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό κι ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Final-8 του Κυπέλλου, με την αποστολή του «τριφυλλιού» να αναχωρεί για το Ηράκλειο την Τρίτη (17/2).

Στις επόμενες ώρες ο Αμερικανός άσος θα δηλωθεί και στη λίστα των ξένων του «τριφυλλιού», όπου θα πάρει τη θέση του Όμερ Γιούρτσεβεν.

sdna.gr