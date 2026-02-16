Χέις-Ντέιβις: «Να το κάνουμε να δουλέψει με Σλούκα και Ναν»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»:

-Για την απόφαση να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό:

«Συζητώντας το με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι ότι φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μια επιλογή, με όσα έκανα εκεί τα τελευταία τρία χρόνια και ειδικά όσο πετύχαμε εκεί την περασμένη χρονιά, ένιωσα πως ένα κεφάλαιο έκλεισε.

Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμήσουν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ».

-Για την προσαρμογή του:

«Οπως λέω πάντα, θα δουλέψω σκληρά και θα βάλω τα δυνατά μου για να συνεισφέρω, αμυντικά κι επιθετικά. Μίλησα με τον κόουτς πριν μπούμε στο γήπεδο για να δω τα συστήματα και ήθελε να μου υπενθυμίσει:

Μην έρθεις εδώ προσπαθώντας να προσαρμοστείς. Να είσαι ο εαυτός σου. Εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψουν όλα γύρω από σένα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ενθάρρυνση».

-Για την κοινή παρουσία του με τους Ναν και Σλούκα, που βγήκαν επίσης MVP:

«Είναι μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Προφανώς ακούγεται πολύ ωραίο να αναφέρουμε αυτούς τους τίτλους στο χαρτί, αλλά ο στόχος, η πρόκληση και η διασκέδαση έρχονται μέσα από το να το κάνουμε να δουλέψει στο παρκέ.

Θα κάνω το καλύτερο δυνατό, όπως είμαι σίγουρος πως θα κάνουν κι εκείνοι, για να αποκτήσουμε καλή χημεία και συνοχή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ελπίζω αυτό να μας οδηγήσει στο να κερδίσουμε παιχνίδια».

-Για τον κόσμο:

«Να μας επευφημείτε όταν πηγαίνουμε καλά, να μας επευφημείτε ακόμα περισσότερο όταν δεν πηγαίνουμε καλά και να θυμάστε ότι πάντα βάζουμε τα δυνατά μας».