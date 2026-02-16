ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χέις-Ντέιβις: «Να το κάνουμε να δουλέψει με Σλούκα και Ναν»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χέις-Ντέιβις: «Να το κάνουμε να δουλέψει με Σλούκα και Ναν»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητής του Παναθηναϊκού έκανε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λίγο μετά την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του «επτάστερου», υπογραμμίζοντας πως θέλει να δουλέψει σκληρά για να βοηθήσει τα μέγιστα στο «τριφύλλι» σε άμυνα κι επίθεση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»:

-Για την απόφαση να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό:

«Συζητώντας το με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι ότι φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μια επιλογή, με όσα έκανα εκεί τα τελευταία τρία χρόνια και ειδικά όσο πετύχαμε εκεί την περασμένη χρονιά, ένιωσα πως ένα κεφάλαιο έκλεισε.

Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμήσουν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ». 

-Για την προσαρμογή του:

«Οπως λέω πάντα, θα δουλέψω σκληρά και θα βάλω τα δυνατά μου για να συνεισφέρω, αμυντικά κι επιθετικά. Μίλησα με τον κόουτς πριν μπούμε στο γήπεδο για να δω τα συστήματα και ήθελε να μου υπενθυμίσει:

Μην έρθεις εδώ προσπαθώντας να προσαρμοστείς. Να είσαι ο εαυτός σου. Εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψουν όλα γύρω από σένα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ενθάρρυνση». 

-Για την κοινή παρουσία του με τους Ναν και Σλούκα, που βγήκαν επίσης MVP:

«Είναι μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Προφανώς ακούγεται πολύ ωραίο να αναφέρουμε αυτούς τους τίτλους στο χαρτί, αλλά ο στόχος, η πρόκληση και η διασκέδαση έρχονται μέσα από το να το κάνουμε να δουλέψει στο παρκέ.

Θα κάνω το καλύτερο δυνατό, όπως είμαι σίγουρος πως θα κάνουν κι εκείνοι, για να αποκτήσουμε καλή χημεία και συνοχή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ελπίζω αυτό να μας οδηγήσει στο να κερδίσουμε παιχνίδια». 

-Για τον κόσμο:

«Να μας επευφημείτε όταν πηγαίνουμε καλά, να μας επευφημείτε ακόμα περισσότερο όταν δεν πηγαίνουμε καλά και να θυμάστε ότι πάντα βάζουμε τα δυνατά μας».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη