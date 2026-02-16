ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σάκοτα: «Διαφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σάκοτα: «Διαφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου»

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει του αυριανού προημιτελικού της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στο σάιτ της ΑΕΚ ενόψει του αυριανού προημιτελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Σερβοέλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε πως διαφωνεί με το σύστημα διεξαγωγής του θεσμού, καθώς, η «Ένωση» παρά το γεγονός πως τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, τόνισε πως οι «κιτρινόμαυροι» θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Να πω καταρχήν, ότι δεν συμφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κλήρωση και με τον τρόπο που γίνεται.

Όλες οι ομάδες παλεύουν για να κατακτήσουν την υψηλότερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος, ενώ πρέπει και με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν για την πορεία. Έπρεπε να ισχύει το σύστημα πλέι οφ, όπως ισχύει σε πολλές προηγμένες μπασκετικά χώρες της Ευρώπης. Εμείς, αν και 3οι στο Πρωτάθλημα παίζουμε με τον πρώτο στη βαθμολογία και απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, είχαμε μόνο μία ημέρα για προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να κάνουμε το καλύτερο για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δουλεύουμε πάνω στις όποιες αδυναμίες του αντιπάλου μας και θα δούμε. Δεν έχουμε άγχος…».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη