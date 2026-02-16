Σάκοτα: «Διαφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στο σάιτ της ΑΕΚ ενόψει του αυριανού προημιτελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Σερβοέλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε πως διαφωνεί με το σύστημα διεξαγωγής του θεσμού, καθώς, η «Ένωση» παρά το γεγονός πως τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, τόνισε πως οι «κιτρινόμαυροι» θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Να πω καταρχήν, ότι δεν συμφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κλήρωση και με τον τρόπο που γίνεται.

Όλες οι ομάδες παλεύουν για να κατακτήσουν την υψηλότερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος, ενώ πρέπει και με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν για την πορεία. Έπρεπε να ισχύει το σύστημα πλέι οφ, όπως ισχύει σε πολλές προηγμένες μπασκετικά χώρες της Ευρώπης. Εμείς, αν και 3οι στο Πρωτάθλημα παίζουμε με τον πρώτο στη βαθμολογία και απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, είχαμε μόνο μία ημέρα για προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να κάνουμε το καλύτερο για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δουλεύουμε πάνω στις όποιες αδυναμίες του αντιπάλου μας και θα δούμε. Δεν έχουμε άγχος…».

