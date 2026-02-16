Μεγάλο ζευγάρι στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας

Η πρωτοπόρος της Premier League Άρσεναλ θα φιλοξενηθεί από την Μάνσφιλντ, η Λίβερπουλ από την Γουλβς και η Τσέλσι από την Ρέξαμ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του 5ου γύρου του FA Cup:

Φούλαμ - Σαουθάμπτον

Πορτ Βέιλ ή Μπρίστολ Σίτι - Σάντερλαντ

Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι

Λιντς - Νόριτς

Μάνσφιλντ - Άρσεναλ

Γουλβς - Λίβερπουλ

Ρέξαμ - Τσέλσι

Γουέστ Χαμ - Μάκλεσφιλντ ή Μπρέντφορντ