Μεγάλο ζευγάρι στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας
Η μεγάλη μάχη της Νιούκαστλ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» ξεχωρίζει στην κλήρωση της 5ης φάσης του Κυπέλλου Αγγλίας («16»), που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/2).
Η πρωτοπόρος της Premier League Άρσεναλ θα φιλοξενηθεί από την Μάνσφιλντ, η Λίβερπουλ από την Γουλβς και η Τσέλσι από την Ρέξαμ.
Αναλυτικά τα ζευγάρια του 5ου γύρου του FA Cup:
Φούλαμ - Σαουθάμπτον
Πορτ Βέιλ ή Μπρίστολ Σίτι - Σάντερλαντ
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
Λιντς - Νόριτς
Μάνσφιλντ - Άρσεναλ
Γουλβς - Λίβερπουλ
Ρέξαμ - Τσέλσι
Γουέστ Χαμ - Μάκλεσφιλντ ή Μπρέντφορντ